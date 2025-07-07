https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756686.html

Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине

Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине

Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:59:00+03:00

2025-07-07T18:59:00+03:00

2025-07-07T19:25:00+03:00

в мире

украина

рио-де-жанейро (город)

россия

сергей лавров

брикс

нато

саммит брикс в бразилии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027760391_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_c3ea050dc3fe989b45368a9543f33e9e.jpg

РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРО, 7 июл - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В декларации и выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине, все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в создававшихся долгие годы Западом угрозах безопасности нашей страны, включая расширение НАТО на восток с очевидной целью поглотить Украину и прямо на наших границах уже выстраивать военную машину НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

https://ria.ru/20250706/briks-2027536726.html

украина

рио-де-жанейро (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, брикс, нато, саммит брикс в бразилии