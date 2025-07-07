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Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине
Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:59:00+03:00
2025-07-07T18:59:00+03:00
2025-07-07T19:25:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРО, 7 июл - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В декларации и выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине, все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в создававшихся долгие годы Западом угрозах безопасности нашей страны, включая расширение НАТО на восток с очевидной целью поглотить Украину и прямо на наших границах уже выстраивать военную машину НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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В мире, Украина, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Бразилии
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине
Лавров: участники саммита БРИКС понимают первопричины украинского кризиса