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Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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18:59 07.07.2025 (обновлено: 19:25 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756686.html
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине
Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:59:00+03:00
2025-07-07T19:25:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРО, 7 июл - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В декларации и выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине, все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в создававшихся долгие годы Западом угрозах безопасности нашей страны, включая расширение НАТО на восток с очевидной целью поглотить Украину и прямо на наших границах уже выстраивать военную машину НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027536726.html
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в мире, украина, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, брикс, нато, саммит брикс в бразилии
В мире, Украина, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Бразилии
Лавров рассказал о позиции участников саммита БРИКС по Украине

Лавров: участники саммита БРИКС понимают первопричины украинского кризиса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРО, 7 июл - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса, выступали со взвешенных и объективных позиций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В декларации и выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине, все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в создававшихся долгие годы Западом угрозах безопасности нашей страны, включая расширение НАТО на восток с очевидной целью поглотить Украину и прямо на наших границах уже выстраивать военную машину НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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В миреУкраинаРио-де-Жанейро (город)РоссияСергей ЛавровБРИКСНАТОСаммит БРИКС в Бразилии
 
 
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