https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756355.html

Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана, заявил Лавров

Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025

Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана, заявил Лавров

Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения и использования на атомных электростанциях, в случае необходимости РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:58:00+03:00

2025-07-07T18:58:00+03:00

2025-07-07T19:27:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения и использования на атомных электростанциях, в случае необходимости Россия готова предоставить США и Ирану и свои посреднические услуги, если Тегеран изъявит такое желание, заявил журналистам в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия для решения конфликта вокруг иранской ядерной программы предлагала не только свои посреднические усилия. "Президент (РФ Владимир) Путин напоминал, что когда был согласован СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.), он учитывал возможности России по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Исламской республике Иран до принятия этого документа, до уровня, необходимого для энергетических целей, для использования на атомных электростанциях", - пояснил министр. Лавров уточнил, что поскольку речь на переговорах США и Ирана до недавнего времена шла, в том числе, об ограничении обогащения урана, Москва напомнила переговорщикам, "что у нас есть такие технологические возможности". "И мы готовы их представить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращения энергетически "обогащенного" урана в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики. Конечно, если сторонам будет комфортно, чтобы Россия помогала сближать позиции, - сейчас США хотят возобновить диалог с Ираном, помогал в этом Оман и ряд других арабских государств Персидского залива, - если будет на то желание главного действующего лица, каковым является Тегеран, за нами дело не станет", - сказал министр. Он напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли в 2018 году, был результатом совместных усилий "евротройки", США, России, Китая и Ирана.

https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html

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в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль