Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана, заявил Лавров
Лавров: Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения и использования на атомных электростанциях, в случае необходимости Россия готова предоставить США и Ирану и свои посреднические услуги, если Тегеран изъявит такое желание, заявил журналистам в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия для решения конфликта вокруг иранской ядерной программы предлагала не только свои посреднические усилия.
"Президент (РФ Владимир) Путин напоминал, что когда был согласован СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.), он учитывал возможности России по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Исламской республике Иран до принятия этого документа, до уровня, необходимого для энергетических целей, для использования на атомных электростанциях", - пояснил министр.
"И мы готовы их представить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращения энергетически "обогащенного" урана в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики. Конечно, если сторонам будет комфортно, чтобы Россия помогала сближать позиции, - сейчас США хотят возобновить диалог с Ираном, помогал в этом Оман и ряд других арабских государств Персидского залива, - если будет на то желание главного действующего лица, каковым является Тегеран, за нами дело не станет", - сказал министр.
Он напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли в 2018 году, был результатом совместных усилий "евротройки", США, России, Китая и Ирана.