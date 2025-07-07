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"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
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18:44 07.07.2025 (обновлено: 18:58 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027747172.html
"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС
"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он рассказал о вреде от расширения НАТО для самих участников... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:44:00+03:00
2025-07-07T18:58:00+03:00
россия
сергей лавров
брикс
рио-де-жанейро (город)
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он рассказал о вреде от расширения НАТО для самих участников альянса, оценил итоги увеличения числа участников БРИКС и оценил действия МАГАТЭ на иранском направлении. Ключевые заявления:&quot;БРИКС всегда опиралось во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован &quot;старшим братом&quot;, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение&quot;.
https://ria.ru/20250706/putin-2027524754.html
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html
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Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита БРИКС
Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита БРИКС
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россия, сергей лавров, брикс, рио-де-жанейро (город), в мире
Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), В мире

"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он рассказал о вреде от расширения НАТО для самих участников альянса, оценил итоги увеличения числа участников БРИКС и оценил действия МАГАТЭ на иранском направлении. Ключевые заявления:
  • расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса. В блоке углубляются разногласия, зреет "бунт на корабле", поскольку все больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными "хозяином", а своим национальным интересом;
  • увеличение числа участников БРИКС не представляет никакой угрозы для его работы, потенциал объединения только начинает раскрываться;
Путин: БРИКС существенно превосходит другие объединения по паритету покупательской способности - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин раскрыл, в чем БРИКС превосходит другие объединения
6 июля, 18:43
«

"БРИКС всегда опиралось во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован "старшим братом", так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение".

  • МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства;
  • МАГАТЭ должно предоставить гарантии, что в вопросе Ирана не будет использовать вбрасываемые сюжеты для политизации ситуации;
  • Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак ВСУ на железные дороги и мосты в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности, Россия сама занимается этим. Такие удары давно запрещены многочисленными конвенциями.
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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