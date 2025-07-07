https://ria.ru/20250707/lavrov-2027747172.html

"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС

"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он рассказал о вреде от расширения НАТО для самих участников... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:44:00+03:00

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сергей лавров

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рио-де-жанейро (город)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он рассказал о вреде от расширения НАТО для самих участников альянса, оценил итоги увеличения числа участников БРИКС и оценил действия МАГАТЭ на иранском направлении. Ключевые заявления:"БРИКС всегда опиралось во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован "старшим братом", так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение".

https://ria.ru/20250706/putin-2027524754.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html

россия

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Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита БРИКС Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита БРИКС 2025-07-07T18:44 true PT45M48S

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россия, сергей лавров, брикс, рио-де-жанейро (город), в мире