"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он рассказал о вреде от расширения НАТО для самих участников альянса, оценил итоги увеличения числа участников БРИКС и оценил действия МАГАТЭ на иранском направлении. Ключевые заявления:
- расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса. В блоке углубляются разногласия, зреет "бунт на корабле", поскольку все больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными "хозяином", а своим национальным интересом;
- увеличение числа участников БРИКС не представляет никакой угрозы для его работы, потенциал объединения только начинает раскрываться;
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"БРИКС всегда опиралось во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован "старшим братом", так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение".
- МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства;
- МАГАТЭ должно предоставить гарантии, что в вопросе Ирана не будет использовать вбрасываемые сюжеты для политизации ситуации;
- Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак ВСУ на железные дороги и мосты в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности, Россия сама занимается этим. Такие удары давно запрещены многочисленными конвенциями.