https://ria.ru/20250707/lavrov-2027667916.html

Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС

Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС

Главы МИД России Сергей Лавров и Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес обсудили на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро международную повестку дня и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:37:00+03:00

2025-07-07T14:37:00+03:00

2025-07-07T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес обсудили на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро международную повестку дня и расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, заявили в МИД РФ."Обсуждены актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, в том числе связанные с углублением двустороннего политического диалога, тематика расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспекты совершенствования договорно-правовой базы", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.Отмечается, что министры обменялись мнениями по некоторым вопросам международной повестки дня.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мексика, россия, брикс, в мире