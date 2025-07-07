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Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
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14:37 07.07.2025 (обновлено: 14:58 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027667916.html
Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС
Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС
Главы МИД России Сергей Лавров и Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес обсудили на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро международную повестку дня и... РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес обсудили на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро международную повестку дня и расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, заявили в МИД РФ."Обсуждены актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, в том числе связанные с углублением двустороннего политического диалога, тематика расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспекты совершенствования договорно-правовой базы", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.Отмечается, что министры обменялись мнениями по некоторым вопросам международной повестки дня.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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мексика, россия, брикс, в мире
Мексика, Россия, БРИКС, В мире
Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС

Лавров и глава МИД Мексики Рамирес обсудили углубление сотрудничества

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес обсудили на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро международную повестку дня и расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, заявили в МИД РФ.
«
"Обсуждены актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, в том числе связанные с углублением двустороннего политического диалога, тематика расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспекты совершенствования договорно-правовой базы", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Отмечается, что министры обменялись мнениями по некоторым вопросам международной повестки дня.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
 
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