Лавров и глава МИД Мексики провели встречу на полях саммита БРИКС
Лавров и глава МИД Мексики Рамирес обсудили углубление сотрудничества
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес обсудили на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро международную повестку дня и расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, заявили в МИД РФ.
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"Обсуждены актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, в том числе связанные с углублением двустороннего политического диалога, тематика расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспекты совершенствования договорно-правовой базы", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Отмечается, что министры обменялись мнениями по некоторым вопросам международной повестки дня.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Группа БРИКС
6 июля, 00:27