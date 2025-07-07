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Россия ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
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13:00 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027645093.html
Россия ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях, заявил Лавров
Россия ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
Россия ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях, заявил Лавров
Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией, которого придерживаются в Будапеште, несмотря на постоянное давление со стороны Брюсселя, заявил... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:00:00+03:00
2025-07-07T13:00:00+03:00
аэс "пакш"
сергей лавров
россия
венгрия
будапешт
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией, которого придерживаются в Будапеште, несмотря на постоянное давление со стороны Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое, вопреки постоянному давлению со стороны натовского и есовского Брюсселя, придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Как отметил министр, несмотря на антироссийские санкции, Москва и Будапешт развивают торгово-экономические связи, включая флагманский проект – расширение и модернизацию АЭС "Пакш", где сейчас идет активная работа. При этом министр добавил, что Россия планомерно осуществляет поставки углеводородов в Венгрию и готова к взаимодействию с венгерскими партнерами по всем возникающим вопросам. "В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023871809.html
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аэс "пакш", сергей лавров, россия, венгрия, будапешт, в мире
АЭС "Пакш", Сергей Лавров, Россия, Венгрия, Будапешт, В мире
Россия ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях, заявил Лавров

Лавров: Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией, которого придерживаются в Будапеште, несмотря на постоянное давление со стороны Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое, вопреки постоянному давлению со стороны натовского и есовского Брюсселя, придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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Как отметил министр, несмотря на антироссийские санкции, Москва и Будапешт развивают торгово-экономические связи, включая флагманский проект – расширение и модернизацию АЭС "Пакш", где сейчас идет активная работа.
При этом министр добавил, что Россия планомерно осуществляет поставки углеводородов в Венгрию и готова к взаимодействию с венгерскими партнерами по всем возникающим вопросам.
"В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - подчеркнул Лавров.
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АЭС "Пакш"Сергей ЛавровРоссияВенгрияБудапештВ мире
 
 
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