https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html

Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине

Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине

Глава МИД Сергей Лавров дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине и рассказал о... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:43:00+03:00

2025-07-07T12:43:00+03:00

2025-07-07T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине и рассказал о стремлении России к прочному миру.Ключевые заявления — в материале РИА Новости. Про территориальную целостность"Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может"."Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они граждане второго сорта, чужаки".О переговорах с Киевом"Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала"."Прежде всего необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины"."На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе".Об "угрозе" Европе"Подобные обвинения действительно имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и тем более "оккупировать" ее ничего не известно".Об отношениях с Венгрией"В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга".

https://ria.ru/20250630/putin--2026342971.html

https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html

https://ria.ru/20250703/orban-2026961018.html

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сергей лавров, оон, владимир зеленский, киев, украина, республика крым, нато, россия