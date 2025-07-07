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Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 07.07.2025 (обновлено: 17:12 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html
Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине
Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине
Глава МИД Сергей Лавров дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине и рассказал о... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:43:00+03:00
2025-07-07T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лавров
оон
владимир зеленский
киев
украина
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине и рассказал о стремлении России к прочному миру.Ключевые заявления — в материале РИА Новости. Про территориальную целостность"Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может".&quot;Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они граждане второго сорта, чужаки&quot;.О переговорах с Киевом"Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала".&quot;Прежде всего необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины&quot;.&quot;На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе&quot;.Об "угрозе" Европе&quot;Подобные обвинения действительно имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших &quot;планах напасть на Европу&quot; и тем более &quot;оккупировать&quot; ее ничего не известно&quot;.Об отношениях с Венгрией&quot;В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга&quot;.
https://ria.ru/20250630/putin--2026342971.html
https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html
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сергей лавров, оон, владимир зеленский, киев, украина, республика крым, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, ООН, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Республика Крым, НАТО, Россия
Лавров заявил, что принцип территориальной целостности неприменим к Украине

Лавров: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности

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Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине и рассказал о стремлении России к прочному миру.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Про территориальную целостность

  • Киевский режим не может претендовать на этот принцип: он применим к государствам, которые обеспечивают равноправие и самоопределение народов. Лавров напомнил, что Владимир Зеленский называл жителей Донбасса "существами", призывая их "ради будущего их детей и внуков убираться в Россию". Они последовали его совету и проголосовали за возвращение домой:
«
"Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
  • Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неприемлемо. Жители этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией, реализовав право на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.
«

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они граждане второго сорта, чужаки".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин дал поручения по развитию новых регионов
30 июня, 16:44

О переговорах с Киевом

  • Москва открыта для политико-дипломатического урегулирования конфликта. Речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Украиной:
«
"Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
  • Урегулирование конфликта невозможно без устранения его первопричин:
«

"Прежде всего необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
  • Важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем Киева, который истребляет все, что связано с Россией.
  • Необходимо международно-правовое признание новых регионов:
«

"На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
  • Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
3 июля, 19:35

Об "угрозе" Европе

  • Правящие круги западных стран создают из России образ врага, чтобы сплотить население, уставшее от социальных и экономических проблем:
«

"Подобные обвинения действительно имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и тем более "оккупировать" ее ничего не известно".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
  • ЕС ускоренно превращается в военно-политический блок — придаток НАТО. Опасная тенденция может иметь далеко идущие последствия для европейцев.

Об отношениях с Венгрией

  • Москва ценит прагматичный курс Будапешта в отношениях с Россией, несмотря на давление со стороны Брюсселя.
  • Страны развивают торгово-экономические связи, включая флагманский проект — расширение и модернизацию АЭС "Пакш".
  • Россия планомерно поставляет углеводороды в Венгрию и готова к взаимодействию по всем вопросам:
«

"В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
  • Различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры. Москва и Будапешт открыто возвышают голос в их защиту.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию
3 июля, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровООНВладимир ЗеленскийКиевУкраинаРеспублика КрымНАТОРоссия
 
 
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