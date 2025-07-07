Лавров: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности
Про территориальную целостность
- Киевский режим не может претендовать на этот принцип: он применим к государствам, которые обеспечивают равноправие и самоопределение народов. Лавров напомнил, что Владимир Зеленский называл жителей Донбасса "существами", призывая их "ради будущего их детей и внуков убираться в Россию". Они последовали его совету и проголосовали за возвращение домой:
- Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неприемлемо. Жители этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией, реализовав право на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.
"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они граждане второго сорта, чужаки".
О переговорах с Киевом
- Москва открыта для политико-дипломатического урегулирования конфликта. Речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Украиной:
- Урегулирование конфликта невозможно без устранения его первопричин:
"Прежде всего необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины".
- Важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем Киева, который истребляет все, что связано с Россией.
- Необходимо международно-правовое признание новых регионов:
"На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе".
- Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении.
Об "угрозе" Европе
- Правящие круги западных стран создают из России образ врага, чтобы сплотить население, уставшее от социальных и экономических проблем:
"Подобные обвинения действительно имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и тем более "оккупировать" ее ничего не известно".
- ЕС ускоренно превращается в военно-политический блок — придаток НАТО. Опасная тенденция может иметь далеко идущие последствия для европейцев.
Об отношениях с Венгрией
- Москва ценит прагматичный курс Будапешта в отношениях с Россией, несмотря на давление со стороны Брюсселя.
- Страны развивают торгово-экономические связи, включая флагманский проект — расширение и модернизацию АЭС "Пакш".
- Россия планомерно поставляет углеводороды в Венгрию и готова к взаимодействию по всем вопросам:
"В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга".
- Различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры. Москва и Будапешт открыто возвышают голос в их защиту.