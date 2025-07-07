Лавров высказался о списке детей, переданном Украине
Лавров: РФ надеется, что Киев ответственно проработает переданный список детей
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва рассчитывает, что Киев ответственно проработает список детей, которые Россия хотела бы вернуть в их семьи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка готовится встречный список для передачи Киеву. Предварительно в нем 10 детей, находящихся на Украине, и 8 несовершеннолетних в странах Европы. Рассчитываем, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке нашего списка, и дети воссоединятся со своими родными в России", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Министр напомнил, что Москве был передан список из 339 детей, потерявших контакт со своими родителями или законными представителями.
"Это опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тысячах детей, якобы "похищенных" Россией. В отношении каждого ребенка, включенного в украинский список, проводятся необходимые проверки. Будет сделано все для воссоединения их с близкими", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что переговоры с украинской стороной без предварительных условий были начаты по инициативе Москвы и при помощи Стамбула.
"Шестнадцатого мая и второго июня состоялись два переговорных раунда. Сроки третьего раунда согласовываются. В рамках переговорного процесса достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, в том числе тяжело раненых и больных, а также молодых солдат возрастом до 25 лет, репатриацией на Украину тел более 6 тысяч погибших военнослужащих для погребения", - отметил министр.