"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе
Лавров: говорящие о российской угрозе знают о РФ больше, чем в самой Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Те, кто говорит о так называемой "угрозе" Евросоюзу со стороны России, вероятно, знают о планах Москвы больше, чем в самой Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и, тем более, "оккупировать" ее, ничего не известно", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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При этом Лавров предположил, что правящие круги западных государств создают из России образ врага, чтобы сплотить население, "уставшее от социальных и экономических проблем".
"Вполне вероятно, что, раздувая мифическую российскую угрозу, они стремятся отвлечь внимание от своих неудач в решении реальных проблем. Таких, как инфляция, рост безработицы, падение реальных доходов граждан, нелегальная миграция и связанный с ней разгул преступности", - подчеркнул он.
В то же время министр отметил, что Москву печалит и тревожит тот факт, что именно "объединенная Европа раскручивает маховик русофобии", а сам ЕС ускоренно превращается в военно-политический блок-придаток НАТО. По его словам, эта опасная тенденция может иметь "самые далеко идущие последствия" для европейцев.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО , в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой , чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО , но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.