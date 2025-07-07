Рейтинг@Mail.ru
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027636792.html
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе - РИА Новости, 07.07.2025
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе
Те, кто говорит о так называемой "угрозе" Евросоюзу со стороны России, вероятно, знают о планах Москвы больше, чем в самой Москве, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:37:00+03:00
2025-07-07T12:37:00+03:00
россия
москва
европа
сергей лавров
владимир путин
такер карлсон
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Те, кто говорит о так называемой "угрозе" Евросоюзу со стороны России, вероятно, знают о планах Москвы больше, чем в самой Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и, тем более, "оккупировать" ее, ничего не известно", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. При этом Лавров предположил, что правящие круги западных государств создают из России образ врага, чтобы сплотить население, "уставшее от социальных и экономических проблем". "Вполне вероятно, что, раздувая мифическую российскую угрозу, они стремятся отвлечь внимание от своих неудач в решении реальных проблем. Таких, как инфляция, рост безработицы, падение реальных доходов граждан, нелегальная миграция и связанный с ней разгул преступности", - подчеркнул он. В то же время министр отметил, что Москву печалит и тревожит тот факт, что именно "объединенная Европа раскручивает маховик русофобии", а сам ЕС ускоренно превращается в военно-политический блок-придаток НАТО. По его словам, эта опасная тенденция может иметь "самые далеко идущие последствия" для европейцев. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО , в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой , чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО , но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250624/zapad-2025065239.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023736783.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, сергей лавров, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, В мире
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе

Лавров: говорящие о российской угрозе знают о РФ больше, чем в самой Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Те, кто говорит о так называемой "угрозе" Евросоюзу со стороны России, вероятно, знают о планах Москвы больше, чем в самой Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и, тем более, "оккупировать" ее, ничего не известно", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков ответил на слова Рютте о российской угрозе
24 июня, 12:30
При этом Лавров предположил, что правящие круги западных государств создают из России образ врага, чтобы сплотить население, "уставшее от социальных и экономических проблем".
"Вполне вероятно, что, раздувая мифическую российскую угрозу, они стремятся отвлечь внимание от своих неудач в решении реальных проблем. Таких, как инфляция, рост безработицы, падение реальных доходов граждан, нелегальная миграция и связанный с ней разгул преступности", - подчеркнул он.
В то же время министр отметил, что Москву печалит и тревожит тот факт, что именно "объединенная Европа раскручивает маховик русофобии", а сам ЕС ускоренно превращается в военно-политический блок-придаток НАТО. По его словам, эта опасная тенденция может иметь "самые далеко идущие последствия" для европейцев.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО , в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой , чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО , но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин
19 июня, 00:30
 
РоссияМоскваЕвропаСергей ЛавровВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала