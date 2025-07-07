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Лавров рассказал, без чего невозможно урегулировать конфликт с Украиной - РИА Новости, 07.07.2025
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12:21 07.07.2025 (обновлено: 12:22 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027633163.html
Лавров рассказал, без чего невозможно урегулировать конфликт с Украиной
Лавров рассказал, без чего невозможно урегулировать конфликт с Украиной - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров рассказал, без чего невозможно урегулировать конфликт с Украиной
Устойчивое урегулирование конфликта вокруг Украины невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, нужно ликвидировать угрозы безопасности России,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:21:00+03:00
2025-07-07T12:22:00+03:00
россия
сергей лавров
украина
республика крым
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Устойчивое урегулирование конфликта вокруг Украины невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, нужно ликвидировать угрозы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта. Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.Он добавил, что в рамках урегулирования украинского кризиса необходимо международное признание новых регионов РФ."Необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их жители определили свою судьбу путем свободного волеизъявления на референдуме. На повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе", - подчеркнул министр.По его словам, соглашение о мирном урегулировании должно включать в себя все упомянутые положения."Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании. Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу. Напомню, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе этой страны зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. В августе 1991 года Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины", в котором была подтверждена незыблемость положений этой Декларации. Ссылка на "Акт провозглашения независимости" содержится в преамбуле действующей Конституции Украины", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250706/nato-2027449834.html
https://ria.ru/20250704/obmen-2027174098.html
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россия, сергей лавров, украина, республика крым, верховная рада украины, нато, в мире
Россия, Сергей Лавров, Украина, Республика Крым, Верховная Рада Украины, НАТО, В мире
Лавров рассказал, без чего невозможно урегулировать конфликт с Украиной

Лавров: урегулирование конфликта с Киевом невозможно без устранения первопричин

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Устойчивое урегулирование конфликта вокруг Украины невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, нужно ликвидировать угрозы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта. Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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Он добавил, что в рамках урегулирования украинского кризиса необходимо международное признание новых регионов РФ.
"Необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их жители определили свою судьбу путем свободного волеизъявления на референдуме. На повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе", - подчеркнул министр.
По его словам, соглашение о мирном урегулировании должно включать в себя все упомянутые положения.
"Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании. Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу. Напомню, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе этой страны зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. В августе 1991 года Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины", в котором была подтверждена незыблемость положений этой Декларации. Ссылка на "Акт провозглашения независимости" содержится в преамбуле действующей Конституции Украины", - заключил Лавров.
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