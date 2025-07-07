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Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027633004.html
Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины
Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины
Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:21:00+03:00
2025-07-07T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лавров
россия
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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сергей лавров, россия, украина, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Россия, Украина, Москва, В мире
Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины

Лавров: РФ остается открытой для дипурегулирования ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровРоссияУкраинаМоскваВ мире
 
 
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