https://ria.ru/20250707/lavrov-2027633004.html

Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины

Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров: Россия остается открытой для урегулирования ситуации вокруг Украины

Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:21:00+03:00

2025-07-07T12:21:00+03:00

2025-07-07T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

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сергей лавров, россия, украина, москва, в мире