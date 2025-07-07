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В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
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12:18 07.07.2025 (обновлено: 12:35 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027632058.html
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров
конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2025
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россия
киев
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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россия, киев, в мире, украина, сергей лавров
Россия, Киев, В мире, Украина, Сергей Лавров
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров

Лавров: России не нужна пауза, которую Украина использует для перегруппировки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Термин "аннексия" неуместно использовать в отношении Крыма, заявил Лавров
Вчера, 12:32
 
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