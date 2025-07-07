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В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров
конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
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россия, киев, в мире, украина, сергей лавров
Россия, Киев, В мире, Украина, Сергей Лавров
В украинском конфликте должен быть прочный мир, заявил Лавров
Лавров: России не нужна пауза, которую Украина использует для перегруппировки