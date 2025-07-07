https://ria.ru/20250707/kurilka-2027657708.html

В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой

В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой - РИА Новости, 07.07.2025

В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой

Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:51:00+03:00

2025-07-07T13:51:00+03:00

2025-07-07T16:40:00+03:00

пулково (аэропорт)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео и информация о якобы скандале возле платной курительной комнаты в Пулково. По данным СМИ, помещение не справилось с наплывом пассажиров, застрявших в аэропорту из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиры якобы возмущались платой за вход в "курилку". "Это видео вчерашнего дня. На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было. Вчера "курилка" закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице", — рассказала собеседница агентства.Доступ в курительную комнату в Пулково с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Она рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в аэропорту есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.

https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пулково (аэропорт), общество, здоровье - общество, ленинградская область, санкт-петербург