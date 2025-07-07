https://ria.ru/20250707/kurilka-2027657708.html
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой - РИА Новости, 07.07.2025
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой
Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:51:00+03:00
2025-07-07T13:51:00+03:00
2025-07-07T16:40:00+03:00
пулково (аэропорт)
общество
здоровье - общество
ленинградская область
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151136/97/1511369756_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_b59a16a353642985f45c4b3472050a6a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео и информация о якобы скандале возле платной курительной комнаты в Пулково. По данным СМИ, помещение не справилось с наплывом пассажиров, застрявших в аэропорту из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиры якобы возмущались платой за вход в "курилку". "Это видео вчерашнего дня. На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было. Вчера "курилка" закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице", — рассказала собеседница агентства.Доступ в курительную комнату в Пулково с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Она рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в аэропорту есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151136/97/1511369756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3e463224878947c0f057eaca8983b60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), общество, здоровье - общество, ленинградская область, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Общество, Здоровье - Общество, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой
Пулково: платная курительная комната в аэропорту работает в штатном режиме