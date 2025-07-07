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В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой - РИА Новости, 07.07.2025
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13:51 07.07.2025 (обновлено: 16:40 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kurilka-2027657708.html
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой - РИА Новости, 07.07.2025
В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой
Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:51:00+03:00
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пулково (аэропорт)
общество
здоровье - общество
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео и информация о якобы скандале возле платной курительной комнаты в Пулково. По данным СМИ, помещение не справилось с наплывом пассажиров, застрявших в аэропорту из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиры якобы возмущались платой за вход в "курилку". &quot;Это видео вчерашнего дня. На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было. Вчера &quot;курилка&quot; закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице&quot;, — рассказала собеседница агентства.Доступ в курительную комнату в Пулково с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Она рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в аэропорту есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.
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В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой

Пулково: платная курительная комната в аэропорту работает в штатном режиме

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту Пулково работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео и информация о якобы скандале возле платной курительной комнаты в Пулково. По данным СМИ, помещение не справилось с наплывом пассажиров, застрявших в аэропорту из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиры якобы возмущались платой за вход в "курилку".
«

"Это видео вчерашнего дня. На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было. Вчера "курилка" закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице", — рассказала собеседница агентства.

Доступ в курительную комнату в Пулково с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Она рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в аэропорту есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону
1 июля, 20:24
 
Пулково (аэропорт)ОбществоЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
 
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