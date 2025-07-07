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Глава МЧС прибыл в Азербайджан - РИА Новости, 07.07.2025
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16:47 07.07.2025 (обновлено: 18:03 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kurenkov-2027710141.html
Глава МЧС прибыл в Азербайджан
Глава МЧС прибыл в Азербайджан - РИА Новости, 07.07.2025
Глава МЧС прибыл в Азербайджан
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:47:00+03:00
2025-07-07T18:03:00+03:00
россия
азербайджан
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков", — отметили в ведомстве.Ключевой пункт повестки мероприятия — выборы генсека организации, объединяющей на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывающей гумпомощь по всему миру.Куренков подчеркнул, что МЧС России продолжает развивать комплексное сотрудничество с чрезвычайными ведомствами зарубежных стран. Он отметил, что ведомство занимает лидирующие позиции в мире в сфере оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам. МЧС всегда следует принципам открытости и взаимоуважения по отношению к стратегическим партнерам, добавил Куренков.
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россия, азербайджан, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Азербайджан, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Глава МЧС прибыл в Азербайджан

Куренков прибыл в Баку на заседание по гражданской обороне

© Фото : МЧС России/TelegramГлава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан. 7 июля 2025
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан. 7 июля 2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков", — отметили в ведомстве.
Ключевой пункт повестки мероприятия — выборы генсека организации, объединяющей на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывающей гумпомощь по всему миру.
Куренков подчеркнул, что МЧС России продолжает развивать комплексное сотрудничество с чрезвычайными ведомствами зарубежных стран.
Он отметил, что ведомство занимает лидирующие позиции в мире в сфере оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам. МЧС всегда следует принципам открытости и взаимоуважения по отношению к стратегическим партнерам, добавил Куренков.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Вчера, 12:41
 
РоссияАзербайджанАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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