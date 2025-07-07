https://ria.ru/20250707/kurenkov-2027710141.html

Глава МЧС прибыл в Азербайджан

Глава МЧС прибыл в Азербайджан - РИА Новости, 07.07.2025

Глава МЧС прибыл в Азербайджан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:47:00+03:00

2025-07-07T16:47:00+03:00

2025-07-07T18:03:00+03:00

россия

азербайджан

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков", — отметили в ведомстве.Ключевой пункт повестки мероприятия — выборы генсека организации, объединяющей на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывающей гумпомощь по всему миру.Куренков подчеркнул, что МЧС России продолжает развивать комплексное сотрудничество с чрезвычайными ведомствами зарубежных стран. Он отметил, что ведомство занимает лидирующие позиции в мире в сфере оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам. МЧС всегда следует принципам открытости и взаимоуважения по отношению к стратегическим партнерам, добавил Куренков.

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россия

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россия, азербайджан, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире