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На Кубани 105 человек стали финалистами проекта "Герои Кубани" - РИА Новости, 07.07.2025
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Краснодарский край
 
18:34 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kuban-2027749195.html
На Кубани 105 человек стали финалистами проекта "Герои Кубани"
На Кубани 105 человек стали финалистами проекта "Герои Кубани" - РИА Новости, 07.07.2025
На Кубани 105 человек стали финалистами проекта "Герои Кубани"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что 105 человек стали финалистами кадрового проекта "Герои Кубани" для ветеранов и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:34:00+03:00
2025-07-07T18:34:00+03:00
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что 105 человек стали финалистами кадрового проекта "Герои Кубани" для ветеранов и участников СВО, сообщает пресс-служба администрации региона. Программу "Герои Кубани" реализуют в Краснодарском крае как региональный аналог федерального проекта "Время героев", который был запущен в 2024 году по поручению президента России. Проект проводят в партнерстве с Президентской академией, он находится на личном контроле губернатора Краснодарского края. "Сто пять человек стали финалистами кадрового проекта "Герои Кубани". Благодаря ему ветераны и участники спецоперации могут пройти профессиональную переподготовку и реализовать свой потенциал в системе государственного и муниципального управления. Уже с 1 сентября их ждет насыщенная образовательная программа, разработанная Президентской академией РАНХиГС. Она включает в себя очные модули, интерактивное онлайн-обучение, а также стажировки в органах государственной власти, местного самоуправления и на ведущих предприятиях нашего региона. Желаю каждому участнику проекта приобрести ценные знания и навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшей работе. Уверен, что такие целеустремленные, принципиальные, стойкие и по-настоящему любящие свою Родину люди должны занимать руководящие позиции и определять будущее Кубани, – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края, его слова приводит пресс-служба. Проект "Герои Кубани", как сообщает пресс-служба администрации региона, состоит из нескольких этапов: тестирование, собеседование и очные мероприятия. По итогам отбора участники пройдут профессиональную переподготовку по направлению "Государственное и муниципальное управление". В рамках программы для участников предусмотрены деловые игры, образовательные блоки, командная работа, а также встречи с экспертами и наставниками.
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россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
На Кубани 105 человек стали финалистами проекта "Герои Кубани"

Кондратьев: 105 человек стали финалистами проекта для ветеранов и участников СВО

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что 105 человек стали финалистами кадрового проекта "Герои Кубани" для ветеранов и участников СВО, сообщает пресс-служба администрации региона.
Программу "Герои Кубани" реализуют в Краснодарском крае как региональный аналог федерального проекта "Время героев", который был запущен в 2024 году по поручению президента России. Проект проводят в партнерстве с Президентской академией, он находится на личном контроле губернатора Краснодарского края.
"Сто пять человек стали финалистами кадрового проекта "Герои Кубани". Благодаря ему ветераны и участники спецоперации могут пройти профессиональную переподготовку и реализовать свой потенциал в системе государственного и муниципального управления. Уже с 1 сентября их ждет насыщенная образовательная программа, разработанная Президентской академией РАНХиГС. Она включает в себя очные модули, интерактивное онлайн-обучение, а также стажировки в органах государственной власти, местного самоуправления и на ведущих предприятиях нашего региона. Желаю каждому участнику проекта приобрести ценные знания и навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшей работе. Уверен, что такие целеустремленные, принципиальные, стойкие и по-настоящему любящие свою Родину люди должны занимать руководящие позиции и определять будущее Кубани, – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края, его слова приводит пресс-служба.
Проект "Герои Кубани", как сообщает пресс-служба администрации региона, состоит из нескольких этапов: тестирование, собеседование и очные мероприятия. По итогам отбора участники пройдут профессиональную переподготовку по направлению "Государственное и муниципальное управление". В рамках программы для участников предусмотрены деловые игры, образовательные блоки, командная работа, а также встречи с экспертами и наставниками.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО
24 марта, 16:43
 
Краснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
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