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На Кубани отменили авиационную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
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12:16 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kuban-2027631674.html
На Кубани отменили авиационную опасность
На Кубани отменили авиационную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
На Кубани отменили авиационную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:16:00+03:00
2025-07-07T12:16:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность", - говорится в сообщении. Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась двадцать две минуты.
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краснодарский край
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани отменили авиационную опасность

В Краснодарском крае отменили авиационную опасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность", - говорится в сообщении.
Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась двадцать две минуты.
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Вчера, 08:21
 
Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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