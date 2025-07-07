https://ria.ru/20250707/kuban-2027631674.html
На Кубани отменили авиационную опасность
На Кубани отменили авиационную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
На Кубани отменили авиационную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:16:00+03:00
2025-07-07T12:16:00+03:00
2025-07-07T12:16:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность", - говорится в сообщении. Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась двадцать две минуты.
https://ria.ru/20250707/opasnost-2027582661.html
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани отменили авиационную опасность
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность