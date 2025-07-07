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На Кубани объявили авиационную опасность
На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
На Кубани объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:54:00+03:00
2025-07-07T11:54:00+03:00
2025-07-07T11:55:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств. "На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - сообщается в приложении МЧС России. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
https://ria.ru/20250610/moskva-2021997421.html
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили авиационную опасность
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность