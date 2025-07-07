"Перешли черту". В бундестаге испугались из-за решения Берлина по Украине
Депутат бундестага Койтер: Германия перешла черту в конфликте на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Германия перешла опасную линию, решив участвовать в производстве оружия на Украине, заявил депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер в интервью Asia Times.
"Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — сказал он.
"Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — сказал он.
Койтер добавил, что немецкое правительство не осознает риски, которые оно создает своим нынешним курсом.
По его мнению, Германия помогает Украине наращивать военный потенциал. Такие действия нельзя назвать нейтралитетом, добавил он.
В конце мая Министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
По его мнению, Германия помогает Украине наращивать военный потенциал. Такие действия нельзя назвать нейтралитетом, добавил он.
В конце мая Министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.