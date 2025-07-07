https://ria.ru/20250707/kosatka-2027571703.html

Ученый рассказал, как помочь косатке, попавшей в петлю пластиковой ленты

Ученый рассказал, как помочь косатке, попавшей в петлю пластиковой ленты - РИА Новости, 07.07.2025

Ученый рассказал, как помочь косатке, попавшей в петлю пластиковой ленты

Помочь детенышу косатки в Авачинском заливе на Камчатке, который попал в петлю пластиковой ленты, сложно: чтобы ее снять, нужно отлавливать животное, сообщил... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:55:00+03:00

2025-07-07T04:55:00+03:00

2025-07-07T06:01:00+03:00

камчатка

российская академия наук

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Помочь детенышу косатки в Авачинском заливе на Камчатке, который попал в петлю пластиковой ленты, сложно: чтобы ее снять, нужно отлавливать животное, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детёныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают. "Были такие случаи, когда (опутанных пластиком – ред.) косаток находили уже обессиленными на берегу. Снять можно, только если отлавливать, но это сложно: нужна экспедиция с неводом, с сетью. И мать будет защищать детеныша. Помочь ему сложно, скорее всего, детеныш погибнет. Если только не повезет, и его не выбросит ослабленным на берег, тогда можно будет снять ленту", - сказал ученый. По его словам, пластик в море – настоящее бедствие. Нередко в такие ситуации попадают и сивучи, они выходят на берег, опутанные сетками. И даже на лежбищах им сложно помочь, добавил ученый.Как сообщает волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина, с момента встречи с травмированным животным активисты постоянно на связи с FEROP."В настоящее время мы обсуждаем возможные действия для помощи косатке", - сообщают волонтеры в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, российская академия наук, общество