https://ria.ru/20250707/konferentsiya-2027728172.html
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:38:00+03:00
2025-07-07T17:38:00+03:00
2025-07-07T21:30:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
египет
оаэ
брикс
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027727548_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_48f309046f06c99b54baa75951f112a3.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл — РИА Новости. Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции, они приносили стулья извне. Некоторые представители СМИ, в том числе западных, не смогли попасть внутрь забитого людьми помещения. Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025-го — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html
рио-де-жанейро (город)
египет
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027727548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_077ddecf22dbdeb497ba5e231559c525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город), египет, оаэ, брикс, сергей лавров
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Египет, ОАЭ, БРИКС, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ
Пресс-конференция главы МИД Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ