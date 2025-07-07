https://ria.ru/20250707/konferentsiya-2027728172.html

Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ

Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ - РИА Новости, 07.07.2025

Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:38:00+03:00

2025-07-07T17:38:00+03:00

2025-07-07T21:30:00+03:00

в мире

рио-де-жанейро (город)

египет

оаэ

брикс

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027727548_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_48f309046f06c99b54baa75951f112a3.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл — РИА Новости. Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции, они приносили стулья извне. Некоторые представители СМИ, в том числе западных, не смогли попасть внутрь забитого людьми помещения. Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025-го — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html

рио-де-жанейро (город)

египет

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рио-де-жанейро (город), египет, оаэ, брикс, сергей лавров