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Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
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17:38 07.07.2025 (обновлено: 21:30 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/konferentsiya-2027728172.html
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:38:00+03:00
2025-07-07T21:30:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл — РИА Новости. Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции, они приносили стулья извне. Некоторые представители СМИ, в том числе западных, не смогли попасть внутрь забитого людьми помещения. Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025-го — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), египет, оаэ, брикс, сергей лавров
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Египет, ОАЭ, БРИКС, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ

Пресс-конференция главы МИД Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл — РИА Новости. Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции, они приносили стулья извне. Некоторые представители СМИ, в том числе западных, не смогли попасть внутрь забитого людьми помещения.
Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025-го — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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Вчера, 12:43
 
В миреРио-де-Жанейро (город)ЕгипетОАЭБРИКССергей Лавров
 
 
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