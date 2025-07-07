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У временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД - РИА Новости, 07.07.2025
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15:06 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/koleso-2027674127.html
У временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД
У временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД - РИА Новости, 07.07.2025
У временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД
Водитель машины временного поверенного в делах Швеции накачал спущенное по дороге к МИД РФ колесо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:06:00+03:00
2025-07-07T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Водитель машины временного поверенного в делах Швеции накачал спущенное по дороге к МИД РФ колесо, передает корреспондент РИА Новости. В российское дипведомство дипломата ранее вызвали в связи с нападением на российское торгпредство. Автомобиль марки Volvo спустил заднее левое колесо сравнительно сильно - на его подкачку ушло более 3 минут. В остальном машина признаков повреждений не имеет и выглядит ухоженно. Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме. Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018966457.html
https://ria.ru/20250128/prigovor-1995932033.html
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в мире, авто, россия, швеция, стокгольм (город), volvo ab
В мире, Авто, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Volvo AB
У временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД

У авто временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД РФ

© РИА НовостиВременный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Водитель машины временного поверенного в делах Швеции накачал спущенное по дороге к МИД РФ колесо, передает корреспондент РИА Новости.
В российское дипведомство дипломата ранее вызвали в связи с нападением на российское торгпредство.
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25 мая, 13:58
Автомобиль марки Volvo спустил заднее левое колесо сравнительно сильно - на его подкачку ушло более 3 минут. В остальном машина признаков повреждений не имеет и выглядит ухоженно.
Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.
Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
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В миреАвтоРоссияШвецияСтокгольм (город)Volvo AB
 
 
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