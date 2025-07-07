Рейтинг@Mail.ru
Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kiev-2027639991.html
Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО
Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО - РИА Новости, 07.07.2025
Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО
Приостановка военной помощи США может оставить без средств ПВО крупные города Украины, в том числе Киев, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:45:00+03:00
2025-07-07T12:45:00+03:00
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
politico
nbc
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приостановка военной помощи США может оставить без средств ПВО крупные города Украины, в том числе Киев, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в украинской разведке. По словам источника, речь, в частности, идет о ракетах-перехватчиках к системам ПВО Patriot, поставок которых Украина может лишиться в рамках приостановки военной помощи Киеву. "Есть вещи, которые могут поставлять только США", - заявил источник. Ему вторит глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан, который заявил, что приостановка поставок американского вооружения "представляет собой проблему не столько на поле боя, сколько в тылу". При этом другой источник, близкий к украинским военным, чьи слова приводит Telegraph, утверждает, что у Украины нет проблем с системами ПВО "до конца текущего года". Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
https://ria.ru/20250704/germanija-2027194301.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, НАТО, В мире
Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО

Telegraph: приостановка помощи США оставит крупные города Украины и Киев без ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приостановка военной помощи США может оставить без средств ПВО крупные города Украины, в том числе Киев, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в украинской разведке.
По словам источника, речь, в частности, идет о ракетах-перехватчиках к системам ПВО Patriot, поставок которых Украина может лишиться в рамках приостановки военной помощи Киеву.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину
2 июля, 17:17
"Есть вещи, которые могут поставлять только США", - заявил источник.
Ему вторит глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан, который заявил, что приостановка поставок американского вооружения "представляет собой проблему не столько на поле боя, сколько в тылу".
При этом другой источник, близкий к украинским военным, чьи слова приводит Telegraph, утверждает, что у Украины нет проблем с системами ПВО "до конца текущего года".
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Германия просит у США системы Patriot для Украины
4 июля, 14:42
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровPoliticoNBCНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала