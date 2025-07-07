https://ria.ru/20250707/kiev-2027639991.html

Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО

Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО - РИА Новости, 07.07.2025

Telegraph: приостановка военной помощи США может оставить Киев без ПВО

Приостановка военной помощи США может оставить без средств ПВО крупные города Украины, в том числе Киев, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:45:00+03:00

2025-07-07T12:45:00+03:00

2025-07-07T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приостановка военной помощи США может оставить без средств ПВО крупные города Украины, в том числе Киев, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в украинской разведке. По словам источника, речь, в частности, идет о ракетах-перехватчиках к системам ПВО Patriot, поставок которых Украина может лишиться в рамках приостановки военной помощи Киеву. "Есть вещи, которые могут поставлять только США", - заявил источник. Ему вторит глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан, который заявил, что приостановка поставок американского вооружения "представляет собой проблему не столько на поле боя, сколько в тылу". При этом другой источник, близкий к украинским военным, чьи слова приводит Telegraph, утверждает, что у Украины нет проблем с системами ПВО "до конца текущего года". Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html

https://ria.ru/20250704/germanija-2027194301.html

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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато, в мире