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Хинштейн подал документы на выборы главы Курской области - РИА Новости, 07.07.2025
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20:31 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/khinshteyn-2027773578.html
Хинштейн подал документы на выборы главы Курской области
Хинштейн подал документы на выборы главы Курской области - РИА Новости, 07.07.2025
Хинштейн подал документы на выборы главы Курской области
Выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия" кандидат в губернаторы Курской области Александр Хинштейн подал документы в избирком, передает... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:31:00+03:00
2025-07-07T20:31:00+03:00
курская область
александр хинштейн
россия
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общество
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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия" кандидат в губернаторы Курской области Александр Хинштейн подал документы в избирком, передает корреспондент РИА Новости. "Конечно, не скрою, определенное волнение испытываю, но обстановка, ситуация, не дает времени и возможности эмоционировать излишне. Работы очень много и дел очень много, поэтому рассчитываю на то, что избирательная кампании в регионе будет идти прозрачно, открыто, легитимно", - заявил Хинштейн журналистам во время подачи документов в Избирательную комиссию Курской области.
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курская область, александр хинштейн, россия, выборы, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Выборы, Общество
Хинштейн подал документы на выборы главы Курской области

Хинштейн подал документы в избирком на выборы губернатора Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия" кандидат в губернаторы Курской области Александр Хинштейн подал документы в избирком, передает корреспондент РИА Новости.
"Конечно, не скрою, определенное волнение испытываю, но обстановка, ситуация, не дает времени и возможности эмоционировать излишне. Работы очень много и дел очень много, поэтому рассчитываю на то, что избирательная кампании в регионе будет идти прозрачно, открыто, легитимно", - заявил Хинштейн журналистам во время подачи документов в Избирательную комиссию Курской области.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Александра Хинштейна
6 декабря 2024, 11:12
 
Курская областьАлександр ХинштейнРоссияВыборыОбщество
 
 
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