https://ria.ru/20250707/khabarovsk-2027655810.html

В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО

В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО - РИА Новости, 07.07.2025

В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил увеличить количество специальностей для ветеранов специальной военной операции (СВО) к началу осени. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:45:00+03:00

2025-07-07T13:45:00+03:00

2025-07-07T13:45:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

дмитрий демешин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805370_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_f497b972e63007084b8ae41a8ab20a57.jpg

ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил увеличить количество специальностей для ветеранов специальной военной операции (СВО) к началу осени. "Я поручил краевому минобрнауки к сентябрю увеличить количество специальностей, доступных ветеранам спецоперации, вдвое. Кроме Хабаровска, предусмотрим обучение в других муниципалитетах региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, приём заявлений от ветеранов СВО на профподготовку начинается с понедельника. Вернувшиеся из зоны боевых действий защитники Отечества смогут освоить наиболее востребованные на рынке труда профессии. "Запуская эту программу, мы предусмотрели сотрудничество с потенциальными работодателями, чтобы обеспечить наших ребят стабильной работой после обучения... Узнать подробности и подать заявление на учёбу можно в краевом центре опережающей профессиональной подготовки", - заключил губернатор. По данным правительства региона, в программу содействия профессиональному обучению и трудоустройству ветеранов СВО включены такие рабочие профессии и специальности, востребованные в Хабаровском крае, как высококвалифицированные сварщики, специалисты по ремонту автомобилей, IT-специалисты, судоводители маломерных судов и другие. Обучение ветераны СВО будут проходить в краевом Центре опережающей профессиональной подготовки. К этой работе также подключатся все колледжи и техникумы региона.

https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026486796.html

https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html

хабаровский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин