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В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО - РИА Новости, 07.07.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
13:45 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/khabarovsk-2027655810.html
В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО
В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО - РИА Новости, 07.07.2025
В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил увеличить количество специальностей для ветеранов специальной военной операции (СВО) к началу осени. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:45:00+03:00
2025-07-07T13:45:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил увеличить количество специальностей для ветеранов специальной военной операции (СВО) к началу осени. "Я поручил краевому минобрнауки к сентябрю увеличить количество специальностей, доступных ветеранам спецоперации, вдвое. Кроме Хабаровска, предусмотрим обучение в других муниципалитетах региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, приём заявлений от ветеранов СВО на профподготовку начинается с понедельника. Вернувшиеся из зоны боевых действий защитники Отечества смогут освоить наиболее востребованные на рынке труда профессии. "Запуская эту программу, мы предусмотрели сотрудничество с потенциальными работодателями, чтобы обеспечить наших ребят стабильной работой после обучения... Узнать подробности и подать заявление на учёбу можно в краевом центре опережающей профессиональной подготовки", - заключил губернатор. По данным правительства региона, в программу содействия профессиональному обучению и трудоустройству ветеранов СВО включены такие рабочие профессии и специальности, востребованные в Хабаровском крае, как высококвалифицированные сварщики, специалисты по ремонту автомобилей, IT-специалисты, судоводители маломерных судов и другие. Обучение ветераны СВО будут проходить в краевом Центре опережающей профессиональной подготовки. К этой работе также подключатся все колледжи и техникумы региона.
https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026486796.html
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хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин
В Хабаровском крае увеличат количество специальностей для ветеранов СВО

Демешин поручил удвоить количество специальностей для ветеранов СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил увеличить количество специальностей для ветеранов специальной военной операции (СВО) к началу осени.
"Я поручил краевому минобрнауки к сентябрю увеличить количество специальностей, доступных ветеранам спецоперации, вдвое. Кроме Хабаровска, предусмотрим обучение в других муниципалитетах региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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По словам главы региона, приём заявлений от ветеранов СВО на профподготовку начинается с понедельника. Вернувшиеся из зоны боевых действий защитники Отечества смогут освоить наиболее востребованные на рынке труда профессии.
"Запуская эту программу, мы предусмотрели сотрудничество с потенциальными работодателями, чтобы обеспечить наших ребят стабильной работой после обучения... Узнать подробности и подать заявление на учёбу можно в краевом центре опережающей профессиональной подготовки", - заключил губернатор.
По данным правительства региона, в программу содействия профессиональному обучению и трудоустройству ветеранов СВО включены такие рабочие профессии и специальности, востребованные в Хабаровском крае, как высококвалифицированные сварщики, специалисты по ремонту автомобилей, IT-специалисты, судоводители маломерных судов и другие.
Обучение ветераны СВО будут проходить в краевом Центре опережающей профессиональной подготовки. К этой работе также подключатся все колледжи и техникумы региона.
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