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Мишустин должен предложить нового главу Минтранса в течение недели - РИА Новости, 07.07.2025
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11:54 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kandidat-2027626289.html
Мишустин должен предложить нового главу Минтранса в течение недели
Мишустин должен предложить нового главу Минтранса в течение недели - РИА Новости, 07.07.2025
Мишустин должен предложить нового главу Минтранса в течение недели
Председатель правительства РФ должен не позднее недели со дня появления вакантной должности федерального министра представить Госдуме на утверждение кандидатуру РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:54:00+03:00
2025-07-07T11:54:00+03:00
политика
россия
владимир путин
роман старовойт
андрей никитин (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ должен не позднее недели со дня появления вакантной должности федерального министра представить Госдуме на утверждение кандидатуру нового министра, следует из федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации". Президент России Владимир Путин ранее освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Президент назначил исполняющим обязанности главы Минтранса замминистра Андрея Никитина. "Председатель правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуру федерального министра, назначаемого на должность в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи... в случае, если должность федерального министра стала вакантной после назначения на должность председателя правительства Российской Федерации, - не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности федерального министра", - говорится в тексте закона. Госдума после представления кандидатуры в недельный срок должна принять решение о ее утверждении или отклонении. Если Госдума утверждает представленную кандидатуру, президент назначает ее на должность федерального министра. Если Государственная Дума отклоняет представленную премьер-министром кандидатуру, председатель правительства вправе представить палате парламента новую кандидатуру или отклоненную кандидатуру повторно. После трехкратного отклонения Госдумой представленных премьер-министром кандидатур президент России вправе назначить министра из числа кандидатур, представленных президенту председателем правительства. В этом случае утверждение кандидатуры федерального министра Госдумой не требуется.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html
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политика, россия, владимир путин, роман старовойт, андрей никитин (политик), госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Роман Старовойт, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ
Мишустин должен предложить нового главу Минтранса в течение недели

Мишустин должен предложить ГД нового главу Минтранса в течение недели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ должен не позднее недели со дня появления вакантной должности федерального министра представить Госдуме на утверждение кандидатуру нового министра, следует из федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин ранее освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Президент назначил исполняющим обязанности главы Минтранса замминистра Андрея Никитина.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта
Вчера, 11:08
"Председатель правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуру федерального министра, назначаемого на должность в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи... в случае, если должность федерального министра стала вакантной после назначения на должность председателя правительства Российской Федерации, - не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности федерального министра", - говорится в тексте закона.
Госдума после представления кандидатуры в недельный срок должна принять решение о ее утверждении или отклонении. Если Госдума утверждает представленную кандидатуру, президент назначает ее на должность федерального министра.
Если Государственная Дума отклоняет представленную премьер-министром кандидатуру, председатель правительства вправе представить палате парламента новую кандидатуру или отклоненную кандидатуру повторно.
После трехкратного отклонения Госдумой представленных премьер-министром кандидатур президент России вправе назначить министра из числа кандидатур, представленных президенту председателем правительства. В этом случае утверждение кандидатуры федерального министра Госдумой не требуется.
Президент РФ Владимир Путин и Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин
Вчера, 11:06
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРоман СтаровойтАндрей Никитин (политик)Госдума РФ
 
 
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