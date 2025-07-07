https://ria.ru/20250707/kamchatka-2027652069.html

На Камчатке ищут четырех пропавших человек

На Камчатке ищут четырех пропавших человек - РИА Новости, 07.07.2025

На Камчатке ищут четырех пропавших человек

Четырех человек, в том числе трех пропавших туристов, разыскивают на Камчатке, сообщает в понедельник администрация Усть-Камчатского округа. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:26:00+03:00

2025-07-07T13:26:00+03:00

2025-07-07T13:26:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Четырех человек, в том числе трех пропавших туристов, разыскивают на Камчатке, сообщает в понедельник администрация Усть-Камчатского округа. "Трёх туристов разыскивают в Усть-Камчатске, ещё одного молодого человека – около села Атласово Мильковского округа", - сообщает муниципалитет. По данным округа, в группах мессенджеров муниципалитета распространяется информация о поиске туристов на катамаране. Последний раз их видели в пятницу утром, 4 июля, в поселке Усть-Камчатске, остров Собачий, и в то же утро – в районе разрушенных гаражей в микрорайоне "Варгановка". "Также 4 июля 25-летний Андрей Шевцов около 13.00 местного времени вышел из автобуса на остановке около села Атласово Мильковского округа и ушёл в неизвестном направлении. C тех пор о нём ничего неизвестно, на связь Андрей Шевцов не выходит", - сообщает администрация округа. Отмечается, что представители отряда "Доброволец" объявили сбор волонтёров для поиска и 6 июля рано утром отправились в село Атласово на его поиски.

https://ria.ru/20250703/sk-2026964003.html

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камчатка, общество