https://ria.ru/20250707/kaliningrad-2027659816.html

В калининградском аэропорту отменили три рейса

В калининградском аэропорту отменили три рейса - РИА Новости, 07.07.2025

В калининградском аэропорту отменили три рейса

Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:04:00+03:00

2025-07-07T14:04:00+03:00

2025-07-07T14:04:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает пресс-служба авиагавани. "На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре авиагавани. Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. На вылет - в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.

https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, калининград, общество