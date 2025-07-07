https://ria.ru/20250707/kaliningrad-2027659816.html
В калининградском аэропорту отменили три рейса
В калининградском аэропорту отменили три рейса - РИА Новости, 07.07.2025
В калининградском аэропорту отменили три рейса
Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:04:00+03:00
2025-07-07T14:04:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает пресс-служба авиагавани. "На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре авиагавани. Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. На вылет - в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.
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РИА Новости
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москва, санкт-петербург, калининград, общество
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Общество
В калининградском аэропорту отменили три рейса
В аэропорту Храброво отменили три рейса и 22 задержали
КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает пресс-служба авиагавани.
"На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три", - говорится в сообщении в Telegram-канале
аэропорта.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре авиагавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. На вылет - в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.