Рейтинг@Mail.ru
В калининградском аэропорту отменили три рейса - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kaliningrad-2027659816.html
В калининградском аэропорту отменили три рейса
В калининградском аэропорту отменили три рейса - РИА Новости, 07.07.2025
В калининградском аэропорту отменили три рейса
Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:04:00+03:00
2025-07-07T14:04:00+03:00
москва
санкт-петербург
калининград
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_7021de07b59a701c3ddd31017e592041.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает пресс-служба авиагавани. "На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре авиагавани. Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. На вылет - в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.
https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html
москва
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4ce257d2d9024f00c633ecb1fd669ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, калининград, общество
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Общество
В калининградском аэропорту отменили три рейса

В аэропорту Храброво отменили три рейса и 22 задержали

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает пресс-служба авиагавани.
"На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре авиагавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. На вылет - в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров
Вчера, 10:47
 
МоскваСанкт-ПетербургКалининградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала