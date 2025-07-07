https://ria.ru/20250707/kaliningrad-2027625253.html

В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов

В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025

В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены, меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:16:00+03:00

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москва

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КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены, меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщает пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво". Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре. Согласно онлайн табло аэропорта, на вылет и прилет задерживается 32 рейса, отменены три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и Казани. На вылет — в Москву, Санкт — Петербург, Пермь и Казань.

https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027602314.html

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калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, казань, калининград, общество