https://ria.ru/20250707/kaliningrad-2027625253.html
В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов
В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов
Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены, меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:16:00+03:00
2025-07-07T10:16:00+03:00
2025-07-07T11:47:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены, меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщает пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво". Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре. Согласно онлайн табло аэропорта, на вылет и прилет задерживается 32 рейса, отменены три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и Казани. На вылет — в Москву, Санкт — Петербург, Пермь и Казань.
https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027602314.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, казань, калининград, общество
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Общество
В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов
Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены