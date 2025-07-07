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Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kadyrov-2027701342.html
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев - РИА Новости, 07.07.2025
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Грозного. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:20:00+03:00
2025-07-07T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
грозный
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 7 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Грозного. "Очередная группа добровольцев вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди патриотов Отечества — как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни напомнил, что добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Путина у "лучших в мире инструкторов". "Региональный общественный фонд (РОФ - ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарем, а также полностью оплатил расходы на обучение, проживание и питание в РУС. Кроме того, РОФ возмещает все дорожные расходы из региона добровольца до Грозного", - добавил он.
https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html
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грозный, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев

Кадыров: в зону СВО вылетела очередная группа добровольцев из Грозного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Грозного.
"Очередная группа добровольцев вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди патриотов Отечества — как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни напомнил, что добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Путина у "лучших в мире инструкторов".
"Региональный общественный фонд (РОФ - ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарем, а также полностью оплатил расходы на обучение, проживание и питание в РУС. Кроме того, РОФ возмещает все дорожные расходы из региона добровольца до Грозного", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеГрозныйРоссияРамзан Кадыров
 
 
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