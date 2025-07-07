https://ria.ru/20250707/istochnik-2027610877.html

Источник: у Турции нет информации о новой встрече делегаций Москвы и Киева

Источник: у Турции нет информации о новой встрече делегаций Москвы и Киева - РИА Новости, 07.07.2025

Источник: у Турции нет информации о новой встрече делегаций Москвы и Киева

Турецкая сторона пока не получала информации о сроках третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:47:00+03:00

2025-07-07T10:47:00+03:00

2025-07-07T10:49:00+03:00

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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала информации о сроках третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. "Новая информация по срокам третьего раунда переговоров пока не поступала", - сообщил собеседник агентства. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.

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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков