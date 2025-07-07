https://ria.ru/20250707/iran-2027685181.html

Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан

Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 07.07.2025

Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не создает барьеров для прихода американских инвесторов, а все ограничения связаны исключительно с... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:39:00+03:00

2025-07-07T15:39:00+03:00

2025-07-07T15:39:00+03:00

иран

тегеран (город)

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масуд пезешкиан

такер карлсон

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не создает барьеров для прихода американских инвесторов, а все ограничения связаны исключительно с санкционной политикой Соединенных Штатов. "Нет ничего, что мешает инвесторам из США прийти в Иран… Никогда не было никаких ограничений — всё, что мешает, идёт от американских санкций, а не от нас", — заявил Пезешкиан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, выдержки из которого были опубликованы в понедельник. По его словам, даже верховный лидер Ирана поддерживает идею сотрудничества с американским бизнесом. "Он подчеркнул, что нет никаких ограничений, чтобы американцы могли инвестировать в Иран, даже сейчас", — добавил президент ближневосточной страны.

https://ria.ru/20250707/iran-2027680083.html

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тегеран (город)

сша

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иран, тегеран (город), сша, масуд пезешкиан, такер карлсон, в мире