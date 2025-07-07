https://ria.ru/20250707/iran-2027685181.html
Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан
Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 07.07.2025
Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не создает барьеров для прихода американских инвесторов, а все ограничения связаны исключительно с... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:39:00+03:00
2025-07-07T15:39:00+03:00
2025-07-07T15:39:00+03:00
иран
тегеран (город)
сша
масуд пезешкиан
такер карлсон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_e5524ff1bfa65099867cbad6ae23559e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не создает барьеров для прихода американских инвесторов, а все ограничения связаны исключительно с санкционной политикой Соединенных Штатов. "Нет ничего, что мешает инвесторам из США прийти в Иран… Никогда не было никаких ограничений — всё, что мешает, идёт от американских санкций, а не от нас", — заявил Пезешкиан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, выдержки из которого были опубликованы в понедельник. По его словам, даже верховный лидер Ирана поддерживает идею сотрудничества с американским бизнесом. "Он подчеркнул, что нет никаких ограничений, чтобы американцы могли инвестировать в Иран, даже сейчас", — добавил президент ближневосточной страны.
https://ria.ru/20250707/iran-2027680083.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_481c9efe32969be3ba831aa3faeb4c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), сша, масуд пезешкиан, такер карлсон, в мире
Иран, Тегеран (город), США, Масуд Пезешкиан, Такер Карлсон, В мире
Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не препятствует приходу инвесторов из США