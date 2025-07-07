Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы
Президент Пезешкиан: Иран готов провести переговоры по ядерной программе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Относительно ответа на ваш вопрос о наблюдении и контроле за нашей ядерной программой, я хотел бы сказать, что мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он также подчеркнул, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться получить ядерное оружие, поскольку "это противоречит фетве" (предписанию) Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, Иран всегда был привержен этой позиции, в особенности за счет постоянного сотрудничества с МАГАТЭ, которое было нарушено незаконными ударами Израиля по иранским ядерным объектам.
"Мы готовы к контролю и наблюдению (за ядерной деятельностью - ред.), но, к сожалению, в результате незаконных нападений США на наши ядерные объекты многие из находящихся там единиц оборудования и установок были серьезно повреждены. У нас пока нет к ним никакого доступа. Мы не можем увидеть, в каком они состоянии, пока доступ к ним не будет восстановлен. Сейчас мы должны подождать и посмотреть, насколько сильно они повреждены, чтобы можно было продолжить наблюдение за ядерными объектами", - сказал Пезешкиан.
Пезидент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
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