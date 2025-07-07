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Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы - РИА Новости, 07.07.2025
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15:23 07.07.2025 (обновлено: 16:15 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/iran-2027678279.html
Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы
Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы - РИА Новости, 07.07.2025
Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы
Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:23:00+03:00
2025-07-07T16:15:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
масуд пезешкиан
такер карлсон
аббас аракчи
магатэ
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ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран, где они пребывали в период вооруженного конфликта Ирана с Израилем и США. "Относительно ответа на ваш вопрос о наблюдении и контроле за нашей ядерной программой, я хотел бы сказать, что мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он также подчеркнул, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться получить ядерное оружие, поскольку "это противоречит фетве" (предписанию) Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, Иран всегда был привержен этой позиции, в особенности за счет постоянного сотрудничества с МАГАТЭ, которое было нарушено незаконными ударами Израиля по иранским ядерным объектам."Мы готовы к контролю и наблюдению (за ядерной деятельностью - ред.), но, к сожалению, в результате незаконных нападений США на наши ядерные объекты многие из находящихся там единиц оборудования и установок были серьезно повреждены. У нас пока нет к ним никакого доступа. Мы не можем увидеть, в каком они состоянии, пока доступ к ним не будет восстановлен. Сейчас мы должны подождать и посмотреть, насколько сильно они повреждены, чтобы можно было продолжить наблюдение за ядерными объектами", - сказал Пезешкиан.Пезидент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://ria.ru/20250702/gosdep-2026828142.html
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, масуд пезешкиан, такер карлсон, аббас аракчи, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Масуд Пезешкиан, Такер Карлсон, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы

Президент Пезешкиан: Иран готов провести переговоры по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран, где они пребывали в период вооруженного конфликта Ирана с Израилем и США.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
США потребовали от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
2 июля, 21:22
"Относительно ответа на ваш вопрос о наблюдении и контроле за нашей ядерной программой, я хотел бы сказать, что мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он также подчеркнул, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться получить ядерное оружие, поскольку "это противоречит фетве" (предписанию) Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, Иран всегда был привержен этой позиции, в особенности за счет постоянного сотрудничества с МАГАТЭ, которое было нарушено незаконными ударами Израиля по иранским ядерным объектам.
"Мы готовы к контролю и наблюдению (за ядерной деятельностью - ред.), но, к сожалению, в результате незаконных нападений США на наши ядерные объекты многие из находящихся там единиц оборудования и установок были серьезно повреждены. У нас пока нет к ним никакого доступа. Мы не можем увидеть, в каком они состоянии, пока доступ к ним не будет восстановлен. Сейчас мы должны подождать и посмотреть, насколько сильно они повреждены, чтобы можно было продолжить наблюдение за ядерными объектами", - сказал Пезешкиан.
Пезидент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран
4 июля, 14:59
 
В миреИранТегеран (город)ИзраильМасуд ПезешкианТакер КарлсонАббас АракчиМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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