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Международная промышленная выставка "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - РИА Новости, 07.07.2025

Международная промышленная выставка "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:00:00+03:00

2025-07-07T02:00:00+03:00

2025-07-07T02:00:00+03:00

россия

китай

саудовская аравия

иннопром

екатеринбург

справки

промышленность

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Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". "Иннопром" является международной площадкой для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок. Основными целями являются демонстрация передовых технологий, обсуждение актуальных тем современного промышленного и торгового развития и сотрудничества, укрепление связей со странами – партнерами России, нетворкинг и развитие деловых контактов.Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа, которая включает прямое общение с руководителями и специалистами из отраслей, связанных с промышленностью и торговлей России и других стран, обмен опытом и нетворкинг с представителями органов власти, бизнеса, профильных ассоциаций и союзов.В рамках выставки проходит "Диалог с торгпредом" – ежегодный спецпроект, который организовывает министерство промышленности и торговли РФ. Это площадка, где представители российских компаний-экспортеров могут встретиться с торговыми представителями России в иностранных государствах и обсудить актуальные вопросы, связанные с выходом на новые внешние рынки. Также одним из мероприятий "Иннопрома" является Форум производителей компонентов, предоставляющий крупнейшим промышленным компаниям и поставщикам комплектующих возможность вести диалог напрямую. Каждый год выставка предоставляет одной из стран – стратегических партнеров России статус страны – партнера "Иннопрома", что содействует укреплению двусторонних отношений между двумя странами в торгово-экономической области и сфере промышленных инноваций. Кроме того, каждый год для экспозиции и деловой программы выставки определяется главная тема.В рамках выставки "Иннопром" ежегодно вручается Национальная промышленная премия "Индустрия" за достижения в сфере промышленного производства, связанные с массовым применением принципиально новых продуктов и производственных технологий, которые влияют на рост выпуска продукции и ее конкурентоспособность на глобальном рынке. Учредителем премии выступает правительство РФ. Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году как региональный проект – Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций "Иннопром-2010". В мероприятии приняли участие более 500 компаний из 15 стран мира. Было подписано 21 соглашение на сумму более 43 миллиардов рублей. В рамках выставки были представлены инновационные разработки российских и зарубежных производителей в сфере машино- и станкостроения, энергоэффективности, транспорта, медицины, информационных технологий. "Иннопром" приобрел статус международной федеральной выставки. В 2025 году в рамках XIV Евразийского ивент-форума "Иннопром" получил главную награду профессионального сообщества и был признан проектом года в номинации "Выставка". 8-11 июля 2024 года в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" проходила XIV международная промышленная выставка "Иннопром". Выставку посетили 47 тысяч человек из 60 стран. Среди них – Австрия, Алжир, Бахрейн, Вьетнам, Зимбабве, Индия, КНР, Мьянма, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция, Шри-Ланка и др.Темой "Иннопрома-2024" стало "Технологическое партнерство: формируя образ будущего". Свою инновационную продукцию представили 900 компаний и организаций из России и других стран мира. В выставке принимали участие компании из различных отраслей промышленности, включая машиностроение, энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы и др.Национальные коллективные экспозиции представили шесть стран: страна – партнер "Иннопрома-2024" Объединенные Арабские Эмираты, а также Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Технологический потенциал продемонстрировали свыше 40 компаний из семи отраслей экономики ОАЭ. С индивидуальными стендами участвовали в выставке около 300 компаний из КНР, а также компании из Белоруссии, Венгрии, Египта, Казахстана, Турции, Узбекистана. Деловая программа выставки включала в себя более 100 мероприятий, объединенных в 17 тематических направлений.В 2024 году в "Диалоге с торгпредом" принимали участие российские торговые представители в 59 странах, которые провели более 1,8 тысячи встреч. Форум производителей компонентов включал свыше 150 участников малых и средних предприятий – производителей компонентов, состоялось более 250 встреч. Лауреатом премии "Индустрия" стало АО "ПК НПО "Андроидная техника". Компания разрабатывает и производит электродвигатели, компонентную базу и робототехнические комплексы различного назначения. 7-10 июля 2025 года пройдет юбилейная XV международная промышленная выставка "Иннопром", главной темой которой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".‎ Страной – партнером "Иннопрома-2025" выступит Саудовская Аравия.Выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности".В "Диалоге с торгпредом", который пройдет 7-9 июля, примут участие более 30 торговых представителей России в иностранных государствах. Форум производителей компонентов пройдет 9-10 июля. Лауреат XI Национальной промышленной премии Российской Федерации "Индустрия" будет объявлен на церемонии открытия выставки. В 2025 году организаторы получили рекордное количество заявок – 392 из 57 регионов России, что на 15% больше, чем в прошлом году.

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китай

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россия, китай, саудовская аравия, иннопром, екатеринбург, справки, промышленность