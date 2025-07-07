https://ria.ru/20250707/inauguratsija-2027717273.html

В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера

В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера - РИА Новости, 07.07.2025

В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера

Инаугурация нового премьера Республики Корея Ким Мин Сока состоялась в понедельник в южнокорейском городе Седжон, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:12:00+03:00

2025-07-07T17:12:00+03:00

2025-07-07T17:13:00+03:00

в мире

южная корея

ли чжэ мен

юн сок ель

гражданская сила

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027716655_0:82:3070:1809_1920x0_80_0_0_0ce031726b59c376ae3a7ee0bcf9afce.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инаугурация нового премьера Республики Корея Ким Мин Сока состоялась в понедельник в южнокорейском городе Седжон, передает агентство Рёнхап. Инаугурация нового Ким Мин Сока состоялась через четыре дня после того, как его кандидатура, выдвинутая президентом Ли Чжэ Мёном, была одобрена в национальном собрании - парламенте Республики Корея. Предложение об утверждении Ким Мин Сока в должности было принято 173 голосами "за" при трех "против" и трех недействительных, хотя все законодатели от основной оппозиционной партии "Гражданская сила" бойкотировали голосование. Таким образом Ким Мин Сок стал первым премьером при правительстве нового президента. По данным агентства, в ходе своей инаугурации Ким Мин Сок пообещал помочь гражданам Южной Кореи "преодолеть последствия мятежа и Азиатский финансовый кризис". Его высказывание отсылает к неудавшейся попытке прошлого президента Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение и нынешним экономическим проблемам государства, отмечает Рёнхап.

https://ria.ru/20250403/koreja-2009019322.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, ли чжэ мен, юн сок ель, гражданская сила