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В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера - РИА Новости, 07.07.2025
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17:12 07.07.2025 (обновлено: 17:13 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/inauguratsija-2027717273.html
В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера
В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера - РИА Новости, 07.07.2025
В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера
Инаугурация нового премьера Республики Корея Ким Мин Сока состоялась в понедельник в южнокорейском городе Седжон, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:12:00+03:00
2025-07-07T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инаугурация нового премьера Республики Корея Ким Мин Сока состоялась в понедельник в южнокорейском городе Седжон, передает агентство Рёнхап. Инаугурация нового Ким Мин Сока состоялась через четыре дня после того, как его кандидатура, выдвинутая президентом Ли Чжэ Мёном, была одобрена в национальном собрании - парламенте Республики Корея. Предложение об утверждении Ким Мин Сока в должности было принято 173 голосами "за" при трех "против" и трех недействительных, хотя все законодатели от основной оппозиционной партии "Гражданская сила" бойкотировали голосование. Таким образом Ким Мин Сок стал первым премьером при правительстве нового президента. По данным агентства, в ходе своей инаугурации Ким Мин Сок пообещал помочь гражданам Южной Кореи "преодолеть последствия мятежа и Азиатский финансовый кризис". Его высказывание отсылает к неудавшейся попытке прошлого президента Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение и нынешним экономическим проблемам государства, отмечает Рёнхап.
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в мире, южная корея, ли чжэ мен, юн сок ель, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Юн Сок Ель, Гражданская сила
В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера

В Южной Корее прошла инаугурация нового премьера Ким Мин Сока

© Getty Images / NurPhoto/Chris JungКим Мин Сок
Ким Мин Сок - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Chris Jung
Ким Мин Сок. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инаугурация нового премьера Республики Корея Ким Мин Сока состоялась в понедельник в южнокорейском городе Седжон, передает агентство Рёнхап.
Инаугурация нового Ким Мин Сока состоялась через четыре дня после того, как его кандидатура, выдвинутая президентом Ли Чжэ Мёном, была одобрена в национальном собрании - парламенте Республики Корея. Предложение об утверждении Ким Мин Сока в должности было принято 173 голосами "за" при трех "против" и трех недействительных, хотя все законодатели от основной оппозиционной партии "Гражданская сила" бойкотировали голосование. Таким образом Ким Мин Сок стал первым премьером при правительстве нового президента.
По данным агентства, в ходе своей инаугурации Ким Мин Сок пообещал помочь гражданам Южной Кореи "преодолеть последствия мятежа и Азиатский финансовый кризис". Его высказывание отсылает к неудавшейся попытке прошлого президента Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение и нынешним экономическим проблемам государства, отмечает Рёнхап.
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