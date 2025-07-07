https://ria.ru/20250707/harkov-2027574750.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:00:00+03:00

2025-07-07T06:00:00+03:00

2025-07-07T08:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов."В городе взрыв", — написал он в Telegram-канале.Украинские СМИ утверждают, что их было несколько.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также в Черниговской и Сумской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Местные телеканалы также сообщали о взрывах в Одессе и Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250705/kadyrov-2027372101.html

https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027327043.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сумская область