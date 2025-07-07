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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 07.07.2025 (обновлено: 08:21 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/harkov-2027574750.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:00:00+03:00
2025-07-07T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
украина
игорь терехов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов."В городе взрыв", — написал он в Telegram-канале.Украинские СМИ утверждают, что их было несколько.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также в Черниговской и Сумской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Местные телеканалы также сообщали о взрывах в Одессе и Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250705/kadyrov-2027372101.html
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в мире, россия, харьков, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов.
"В городе взрыв", — написал он в Telegram-канале.
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5 июля, 14:24
Украинские СМИ утверждают, что их было несколько.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также в Черниговской и Сумской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Местные телеканалы также сообщали о взрывах в Одессе и Киеве.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковУкраинаИгорь ТереховДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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