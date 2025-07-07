https://ria.ru/20250707/gudkov-2027583639.html

В Новосибирской области планируют увековечить память генерала Гудкова

В Новосибирской области планируют увековечить память генерала Гудкова - РИА Новости, 07.07.2025

В Новосибирской области планируют увековечить память генерала Гудкова

Различные предложения об увековечивании памяти выросшего в Новосибирске заместителя главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:33:00+03:00

2025-07-07T08:33:00+03:00

2025-07-07T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

михаил гудков

андрей травников

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россия

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Различные предложения об увековечивании памяти выросшего в Новосибирске заместителя главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова рассматривают в Новосибирской области, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель департамента информполитики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. В минувшую среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Гудков - дважды Герой России. В воскресенье, 6 июля президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Глава государства вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове генерала Жанне Гудковой. "Идей много высказывается. Но окончательных решений пока нет. Точно в училище будут мероприятия", - сказал собеседник агентства, уточнив, что каким именно образом будет увековечена память героя, будет решено позже. В понедельник, 7 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище. Губернатор Новосибирской области отметил, что Михаил Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу №81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней СВО была на передовой. Осенью 2023-го года Михаила Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

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михаил гудков, андрей травников, новосибирская область, россия, новосибирск, общество