https://ria.ru/20250707/gruzija-2027616853.html
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии - РИА Новости, 07.07.2025
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии
Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:10:00+03:00
2025-07-07T11:10:00+03:00
2025-07-07T11:17:00+03:00
в мире
аджария
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618023_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_8496ac766ec051602c9ae1279c2fa578.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии. "Торнике Рижвадзе был госпитализирован 7 июля в клинику Geohospital в Сагареджо <...> В министерстве внутренних дел начато расследование по статье 115 уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства. По данному факту проводятся интенсивные следственные действия. Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние здоровья Рижвадзе стабильно тяжелое. "Кроме того, в качестве обвиняемого по статье 238 уголовного кодекса Грузии <...> задержан один человек", - указано в сообщении. Торнике Рижвадзе 36 лет, он подал в отставку с поста главы правительства Аджарии 4 апреля.
https://ria.ru/20250115/batumi-1993773836.html
аджария
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618023_218:0:1377:869_1920x0_80_0_0_8e9055c9b456bdceb8127345c8165377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аджария, грузия
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии
МВД Грузии сообщило о госпитализации экс-главы правительства Аджарии Рижвадзе
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии.
"Торнике Рижвадзе был госпитализирован 7 июля в клинику Geohospital в Сагареджо <...> В министерстве внутренних дел начато расследование по статье 115 уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства. По данному факту проводятся интенсивные следственные действия. Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья Рижвадзе стабильно тяжелое. "Кроме того, в качестве обвиняемого по статье 238 уголовного кодекса Грузии <...> задержан один человек", - указано в сообщении.
Торнике Рижвадзе 36 лет, он подал в отставку с поста главы правительства Аджарии 4 апреля.