Рейтинг@Mail.ru
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 07.07.2025 (обновлено: 11:17 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/gruzija-2027616853.html
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии - РИА Новости, 07.07.2025
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии
Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:10:00+03:00
2025-07-07T11:17:00+03:00
в мире
аджария
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618023_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_8496ac766ec051602c9ae1279c2fa578.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии. "Торнике Рижвадзе был госпитализирован 7 июля в клинику Geohospital в Сагареджо &lt;...&gt; В министерстве внутренних дел начато расследование по статье 115 уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства. По данному факту проводятся интенсивные следственные действия. Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние здоровья Рижвадзе стабильно тяжелое. "Кроме того, в качестве обвиняемого по статье 238 уголовного кодекса Грузии &lt;...&gt; задержан один человек", - указано в сообщении. Торнике Рижвадзе 36 лет, он подал в отставку с поста главы правительства Аджарии 4 апреля.
https://ria.ru/20250115/batumi-1993773836.html
аджария
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618023_218:0:1377:869_1920x0_80_0_0_8e9055c9b456bdceb8127345c8165377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аджария, грузия
В мире, Аджария, Грузия
В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии

МВД Грузии сообщило о госпитализации экс-главы правительства Аджарии Рижвадзе

© Sputnik / Seyran BaroyanТорнике Рижвадзе
Торнике Рижвадзе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Seyran Baroyan
Торнике Рижвадзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии.
"Торнике Рижвадзе был госпитализирован 7 июля в клинику Geohospital в Сагареджо <...> В министерстве внутренних дел начато расследование по статье 115 уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства. По данному факту проводятся интенсивные следственные действия. Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья Рижвадзе стабильно тяжелое. "Кроме того, в качестве обвиняемого по статье 238 уголовного кодекса Грузии <...> задержан один человек", - указано в сообщении.
Торнике Рижвадзе 36 лет, он подал в отставку с поста главы правительства Аджарии 4 апреля.
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Батуми избили экс-премьера Грузии Гахарию
15 января, 08:46
 
В миреАджарияГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала