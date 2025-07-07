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В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии

В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии - РИА Новости, 07.07.2025

В Грузии госпитализировали экс-премьера Аджарии

Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:10:00+03:00

2025-07-07T11:10:00+03:00

2025-07-07T11:17:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован, сообщает МВД Грузии. "Торнике Рижвадзе был госпитализирован 7 июля в клинику Geohospital в Сагареджо <...> В министерстве внутренних дел начато расследование по статье 115 уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства. По данному факту проводятся интенсивные следственные действия. Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние здоровья Рижвадзе стабильно тяжелое. "Кроме того, в качестве обвиняемого по статье 238 уголовного кодекса Грузии <...> задержан один человек", - указано в сообщении. Торнике Рижвадзе 36 лет, он подал в отставку с поста главы правительства Аджарии 4 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аджария, грузия