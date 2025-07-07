https://ria.ru/20250707/greenworks--2027733379.html

Greenworks отмечает 10-летний юбилей работы на российском рынке

Greenworks отмечает 10-летний юбилей работы на российском рынке - РИА Новости, 07.07.2025

Greenworks отмечает 10-летний юбилей работы на российском рынке

в 2025 году отмечает десять лет работы на рынке России. За эти годы компания стала одним из лидеров в области производства аккумуляторной садовой техники и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:16:00+03:00

2025-07-07T18:16:00+03:00

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МОСКВА, ХХ июл - Пресс-служба ООО "Гринворкстулс". Производитель аккумуляторной садовой техники Greenworks в 2025 году отмечает десять лет работы на рынке России. За эти годы компания стала одним из лидеров в области производства аккумуляторной садовой техники и электроинструмента, активно внедряя инновации для широкого круга потребителей.О компании GreenworksGreenworks — один из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Greenworks производит аккумуляторную технику будущего без бензина и проводов, предлагает широкий ассортимент инновационного инструмента для дома и сада — цепные пилы, триммеры, газонокосилки, воздуходувы, кусторезы, мойки, снегоуборщики, дрели, шуруповерты, перфораторы и многое другое.Техника бренда обладает рядом важных характеристик: мощность, сравнимая с бензиновыми аналогами, экологичность, низкий уровень шума, отсутствие выхлопных газов, быстрый запуск и удобство использования.Greenworks открыл представительство в России в 2015 году и за десять лет вырос из стартапа в одного из ведущих производителей инновационных аккумуляторных инструментов, сформировав ассортимент на базе четырех платформ — от базового инструмента для дачников до комплексных решений для профессионального сегмента. Оборот компании за этот период вырос с нуля до 9 миллиардов рублей.Доля рынка компании в России в 2024 году в сегменте аккумуляторной садовой техники достигла 20%. Продукция продается более чем в 1000 розничных магазинов по всей России, а также онлайн. Greenworks располагает сетью из 300 фирменных сервисных центров и имеет собственный склад площадью более 12 тысяч квадратных метров в Подмосковье.Greenworks лидирует во всех пяти ключевых товарных категориях аккумуляторной садовой техники. Наиболее сильные позиции она занимает в сегменте газонокосилок, где доля рынка Greenworks в 2024 году достигла 59%. В сегментах аккумуляторных цепных пил доля рынка составляет 15%, триммеров - 18%, кусторезов- 23%, воздуходувов - 40%.Производственные площадкиОдним из ключевых факторов успеха бренда является собственное вертикально интегрированное производство, которое обеспечивает полный контроль над каждым этапом создания продукции — от разработки комплектующих до финальной сборки. Это позволяет компании не только гарантировать высокое качество и надежность техники, но и обеспечивать технологическую независимость, так как 80% компонентов Greenworks производит самостоятельно.Масштабы производства Greenworks впечатляют: ежедневно выпускается 20000 аккумуляторных батарей, 30000 бесщеточных двигателей и 100000 электронных компонентов. В совокупности это позволяет компании выпускать 1,5 миллиона единиц продукции в месяц, обеспечивая потребителей инновационной и высокотехнологичной техникой по всему миру.Ассортиментный портфельОптимальное соотношение цена-качество делает инструмент доступным для широкого круга потребителей. Продуктовый ряд состоит из четырех платформ: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой платформы все инструменты могут работать от единого универсального аккумулятора.Профессиональная платформа Greenworks Commercial 82V ("Гринворкс Коммершл 82В") — это вершина модельного ряда компании, состоящая из 60 инструментов. Инструменты отличаются производительностью, повышенным сроком эксплуатации, удобной и эргономичной конструкцией. Платформа предназначена для профессионалов - ландшафтных дизайнеров, озеленителей, сотрудников коммунальных служб, занимающихся ежедневным уходом за общественными садами, парками и большими территориями. Низкий уровень шума и отсутствие выхлопов обеспечивают комфорт не только тем, кто работает техникой, но и окружающим их людям, находящихся в общественных местах. В рамках платформы используются уникальные технические решения – зарядное устройство на 6 аккумуляторов, газонокосилка с отсеком на 2 аккумулятора, снегоуборщик с отсеком на 3 аккумулятора, аккумуляторный райдер (трактор, способный разворачиваться на месте на 360 градусов). Данные инструменты обеспечивают маневренность, продолжительное время работы, исключительную надежность.В преддверии юбилея компании генеральный директор российского представительства Greenworks Рада Рожицкая поделилась своим видением будущего бренда. "Десять лет на рынке для Greenworks — это не просто цифра, это символ нашего роста, инноваций и приверженности делу устойчивого развития. Мы гордимся тем, что смогли не только выжить в такой конкурентной среде, но и предложить рынку инновационные решения, которые помогли сделать уход за садами и парками более доступным и эффективным. Мы видим свою миссию в том, чтобы продолжать работу над созданием продуктов, которые не только улучшают жизнь наших клиентов, но и создают комфортную среду на нашей планете", - подчеркнула она.* Согласно оценке, рассчитанной Greenworks на основе объединенной статистики по всем типам питания (аккумуляторный сегмент) Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ) за 2024 год.Реклама, ООО "Гринворкстулс", ИНН 9705051762, erid: F7NfYUJCUneTRxeSXVUB

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы