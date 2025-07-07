https://ria.ru/20250707/gosduma-2027658029.html

В Госдуме отреагировали на слова немецкого депутата о войне на Украине

В Госдуме отреагировали на слова немецкого депутата о войне на Украине - РИА Новости, 07.07.2025

В Госдуме отреагировали на слова немецкого депутата о войне на Украине

Германия, вмешиваясь в конфликт на Украине, в прямом смысле играет с огнем, но обнадеживает то, что в западных странах все чаще и громче раздаются голоса... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:54:00+03:00

2025-07-07T13:54:00+03:00

2025-07-07T14:44:00+03:00

украина

германия

россия

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Германия, вмешиваясь в конфликт на Украине, в прямом смысле играет с огнем, но обнадеживает то, что в западных странах все чаще и громче раздаются голоса разума, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя заявление немецкого депутата от АдГ Штефана Койтера. Депутат правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер в интервью Asia Times заявил, что Германия перешла опасную линию, решив участвовать в производстве оружия на Украине. "Германия в прямом смысле играет с огнем. Вмешиваясь в российско-украинский конфликт, да еще и на стороне преступного киевского режима, на счету которого уже множество смертей мирных жителей, немецкие политики, к сожалению, заставляют вспомнить своих далеких предшественников тридцатых-сороковых годов", - сказал Хамитов. Он отметил, что если уроки истории не пошли им впрок и им снова не терпится превратить весь мир в поле боевых действий, то зря Германия надеется, что на этот раз исход будет отличаться от 1945 года. "Обнадеживает только то, что и в самой Германии, и в западных странах в целом все чаще и громче раздаются голоса разума. Правящие политические силы стремительно теряют поддержку. А их оппоненты, такие, как Койтер, изо всех сил пытаются удержать свою страну от окончательного падения в пропасть", - добавил политик. Депутат Госдумы считает, что Койтер "зрит в корень" и видит самую суть проблемы: то, какую позицию сегодня занимает каждая страна, каждый политик, прежде всего влияет на их собственный имидж. "Репутационные риски слишком высоки – сегодня ты считаешь, что выгодно вписался в конъюнктуру и снискал благосклонное отношение своих и спонсоров, а уже завтра к тебе намертво приклеится образ друга террористов. А такие пятна с репутации смыть уже очень тяжело, если вообще возможно", - подытожил Хамитов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250707/koyter-2027601741.html

https://ria.ru/20250707/dubinskiy-2027594588.html

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украина, германия, россия, амир хамитов, госдума рф