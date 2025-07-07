Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ
Дмитриев: АдГ осмеливается ставить под сомнение цензуру и милитаризацию
© AP Photo / Jens MeyerСторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Популярная в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) осмеливается ставить под сомнение цензуру, экономический спад и милитаризацию страны, поэтому ее хотят запретить, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
"АдГ популярна в Германии как никогда. Испуганные еврократы хотят запретить ее - и не потому, что она экстремистская, а потому что она осмеливается ставить под сомнение цензуру, неконтролируемую иммиграцию, милитаризацию и экономический спад Германии. Демократия - или страх перед ней?" - написал Дмитриев.
Глава РФПИ также добавил, что энергетический кризис разрушил производство в Германии.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
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