https://ria.ru/20250707/germanija-2027561730.html

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ - РИА Новости, 07.07.2025

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ

Популярная в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) осмеливается ставить под сомнение цензуру, экономический спад и милитаризацию страны, поэтому ее хотят РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:24:00+03:00

2025-07-07T01:24:00+03:00

2025-07-07T01:25:00+03:00

германия

россия

саксония

кирилл дмитриев

тино крупалла

алиса вайдель

российский фонд прямых инвестиций

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588090754_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_5499d6907e3f6d96ccab44e21d85a84c.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Популярная в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) осмеливается ставить под сомнение цензуру, экономический спад и милитаризацию страны, поэтому ее хотят запретить, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. "АдГ популярна в Германии как никогда. Испуганные еврократы хотят запретить ее - и не потому, что она экстремистская, а потому что она осмеливается ставить под сомнение цензуру, неконтролируемую иммиграцию, милитаризацию и экономический спад Германии. Демократия - или страх перед ней?" - написал Дмитриев. Глава РФПИ также добавил, что энергетический кризис разрушил производство в Германии. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.

https://ria.ru/20250702/frg-2026797140.html

https://ria.ru/20250522/germanija-2018486189.html

германия

россия

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, саксония, кирилл дмитриев, тино крупалла, алиса вайдель, российский фонд прямых инвестиций, хдс/хсс, в мире