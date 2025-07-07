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Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ - РИА Новости, 07.07.2025
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01:24 07.07.2025 (обновлено: 01:25 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/germanija-2027561730.html
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ - РИА Новости, 07.07.2025
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ
Популярная в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) осмеливается ставить под сомнение цензуру, экономический спад и милитаризацию страны, поэтому ее хотят РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:24:00+03:00
2025-07-07T01:25:00+03:00
германия
россия
саксония
кирилл дмитриев
тино крупалла
алиса вайдель
российский фонд прямых инвестиций
хдс/хсс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Популярная в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) осмеливается ставить под сомнение цензуру, экономический спад и милитаризацию страны, поэтому ее хотят запретить, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. "АдГ популярна в Германии как никогда. Испуганные еврократы хотят запретить ее - и не потому, что она экстремистская, а потому что она осмеливается ставить под сомнение цензуру, неконтролируемую иммиграцию, милитаризацию и экономический спад Германии. Демократия - или страх перед ней?" - написал Дмитриев. Глава РФПИ также добавил, что энергетический кризис разрушил производство в Германии. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
https://ria.ru/20250702/frg-2026797140.html
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германия, россия, саксония, кирилл дмитриев, тино крупалла, алиса вайдель, российский фонд прямых инвестиций, хдс/хсс, в мире
Германия, Россия, Саксония, Кирилл Дмитриев, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Российский фонд прямых инвестиций, ХДС/ХСС, В мире
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему в Германии стремятся запретить АдГ

Дмитриев: АдГ осмеливается ставить под сомнение цензуру и милитаризацию

© AP Photo / Jens MeyerСторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Популярная в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) осмеливается ставить под сомнение цензуру, экономический спад и милитаризацию страны, поэтому ее хотят запретить, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
"АдГ популярна в Германии как никогда. Испуганные еврократы хотят запретить ее - и не потому, что она экстремистская, а потому что она осмеливается ставить под сомнение цензуру, неконтролируемую иммиграцию, милитаризацию и экономический спад Германии. Демократия - или страх перед ней?" - написал Дмитриев.
Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Экс-лидер СДПГ назвал попытки запретить деятельность АдГ обреченными
2 июля, 18:10
Глава РФПИ также добавил, что энергетический кризис разрушил производство в Германии.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России
22 мая, 16:08
 
ГерманияРоссияСаксонияКирилл ДмитриевТино КрупаллаАлиса ВайдельРоссийский фонд прямых инвестицийХДС/ХССВ мире
 
 
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