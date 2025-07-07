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"Флотилия свободы" отправит новое судно в сектор Газа - РИА Новости, 07.07.2025
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14:22 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gaza-2027664201.html
"Флотилия свободы" отправит новое судно в сектор Газа
"Флотилия свободы" отправит новое судно в сектор Газа - РИА Новости, 07.07.2025
"Флотилия свободы" отправит новое судно в сектор Газа
Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" сообщила о отправке нового судна с гумпомощью в сектор Газа 13 июля,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:22:00+03:00
2025-07-07T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" сообщила о отправке нового судна с гумпомощью в сектор Газа 13 июля, несколько недель спустя после того, как ее судно "Мадлен" со шведской активисткой Гретой Тунберг задержали израильские власти. По данным организации, судно под названием Handala ("Гандала") отправится из итальянского города Сиракузы. В заявлении "Флотилии свободы" не указывается, кто будет на борту. "Мы снова отправляемся в путь. Наше судно "Гандала" отправляется 13 июля из Сиракуз... чтобы прорвать незаконную блокаду (сектора Газа - ред.) Израиля. Наша миссия предназначена для детей Газы", - говорится в публикации в соцсети X. Организация указывает, что отправка судна проходит несколько недель спустя после того, как власти Израиля остановили предыдущее судно "Флотилии свободы" "Мадлен", на борту которого находилась шведская активистка Тунберг. В июне министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром". Министр подтвердил, что Тунберг и участники акции были депортированы из Израиля. В ночь на 9 июня израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг, направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250705/gaza-2027387586.html
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в мире, израиль, грета тунберг, флотилия свободы, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Грета Тунберг, Флотилия Свободы, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Флотилия свободы" отправит новое судно в сектор Газа

"Флотилия свободы" отправит новое судно с гумпомощью в сектор Газа

© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг на судне "Мадлен" перед отправлением в Газу
Грета Тунберг на судне Мадлен перед отправлением в Газу - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг на судне "Мадлен" перед отправлением в Газу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" сообщила о отправке нового судна с гумпомощью в сектор Газа 13 июля, несколько недель спустя после того, как ее судно "Мадлен" со шведской активисткой Гретой Тунберг задержали израильские власти.
По данным организации, судно под названием Handala ("Гандала") отправится из итальянского города Сиракузы. В заявлении "Флотилии свободы" не указывается, кто будет на борту.
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"Мы снова отправляемся в путь. Наше судно "Гандала" отправляется 13 июля из Сиракуз... чтобы прорвать незаконную блокаду (сектора Газа - ред.) Израиля. Наша миссия предназначена для детей Газы", - говорится в публикации в соцсети X.
Организация указывает, что отправка судна проходит несколько недель спустя после того, как власти Израиля остановили предыдущее судно "Флотилии свободы" "Мадлен", на борту которого находилась шведская активистка Тунберг.
В июне министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром". Министр подтвердил, что Тунберг и участники акции были депортированы из Израиля.
В ночь на 9 июня израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг, направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
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