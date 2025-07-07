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Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России - РИА Новости, 07.07.2025
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18:21 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/galuzin-2027746870.html
Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России
Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России - РИА Новости, 07.07.2025
Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России
Замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с послом Армении Гургеном Арсеняном довел до него позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:21:00+03:00
2025-07-07T18:21:00+03:00
россия
армения
москва
михаил галузин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с послом Армении Гургеном Арсеняном довел до него позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного новостного фона о России, а также "сверил часы" с ним по поводу будущих контактов Москвы и Еревана, сообщил российский МИД. "Обсужден ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов. В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей", - говорится в сообщении о встрече дипломатов в понедельник. Уточняется, что также российской стороной было подтверждено предложение Москвы Еревану провести очередной раунд консультаций профильных ведомств двух стран.
https://ria.ru/20250705/armenii--2027378716.html
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россия, армения, москва, михаил галузин
Россия, Армения, Москва, Михаил Галузин
Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России

Галузин довел до посла Армении важность конструктивного новостного фона о России

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Михаил Галузин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с послом Армении Гургеном Арсеняном довел до него позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного новостного фона о России, а также "сверил часы" с ним по поводу будущих контактов Москвы и Еревана, сообщил российский МИД.
"Обсужден ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов. В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей", - говорится в сообщении о встрече дипломатов в понедельник.
Уточняется, что также российской стороной было подтверждено предложение Москвы Еревану провести очередной раунд консультаций профильных ведомств двух стран.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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5 июля, 15:30
 
РоссияАрменияМоскваМихаил Галузин
 
 
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