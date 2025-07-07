https://ria.ru/20250707/galuzin-2027746870.html

Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России

Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России - РИА Новости, 07.07.2025

Галузин довел до посла Армении важность конструктивной информации о России

Замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с послом Армении Гургеном Арсеняном довел до него позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:21:00+03:00

2025-07-07T18:21:00+03:00

2025-07-07T18:21:00+03:00

россия

армения

москва

михаил галузин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с послом Армении Гургеном Арсеняном довел до него позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного новостного фона о России, а также "сверил часы" с ним по поводу будущих контактов Москвы и Еревана, сообщил российский МИД. "Обсужден ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов. В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей", - говорится в сообщении о встрече дипломатов в понедельник. Уточняется, что также российской стороной было подтверждено предложение Москвы Еревану провести очередной раунд консультаций профильных ведомств двух стран.

https://ria.ru/20250705/armenii--2027378716.html

россия

армения

москва

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россия, армения, москва, михаил галузин