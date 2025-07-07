Франция пригрозила России "самыми жесткими" за три года мерами
МИД Франции анонсировал введение самых жестких за три года санкций против России
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. ЕС введет новые, самые масштабные санкции против России, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.
"Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года", — заявил он.
Министр пояснил, что санкции будут направлены на нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других странах.
На прошлой неделе Словакия в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.