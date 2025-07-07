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Во Франции рой пчел напал на людей - РИА Новости, 07.07.2025
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13:08 07.07.2025
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Во Франции рой пчел напал на людей
Во Франции рой пчел напал на людей - РИА Новости, 07.07.2025
Во Франции рой пчел напал на людей
Рой пчел напал на людей в департаменте Канталь в центральной Франции, 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:08:00+03:00
2025-07-07T13:08:00+03:00
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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Рой пчел напал на людей в департаменте Канталь в центральной Франции, 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию, сообщил телеканал BFMTV. "Двадцать четыре человека пострадали в Орийаке (департамент Канталь) в результате нападения пчел, трое из них находятся в критическом состоянии. По неизвестной причине сотни пчел атаковали прохожих в течение нескольких минут", - сообщило СМИ. У одной из жертв констатировали остановку сердца, но ее смогли реанимировать. Отмечается, что ульи были расположены на террасе отеля на центральной улице. После инцидента мэр города указал на возможность запрета ульев в центре города. Как заявили СМИ пчеловоды, такая ситуация бывает крайне редко. Одной из вероятных причин они называют изменение поведения пчел из-за развития породы. Темная пчела скрещивалась с другими импортированными пчелами для улучшения урожайности пасек, что со временем могло привести к "дефектам поведения, включая агрессию", объясняет СМИ. Другим объяснением может быть присутствие азиатских шершней, обнаруженных на территории пчеловодом, из-за чего пчелы были раздражены. Пчеловоды советуют не паниковать при нападении пчел, но как можно быстрее найти укрытие: можно спрятаться в кустах или нырнуть в водоем.
https://ria.ru/20250617/pchely-2023342072.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции рой пчел напал на людей

BFMTV: во Франции 24 человека пострадали после нападения роя пчел

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПчёлы на сотах
Пчёлы на сотах - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Пчёлы на сотах. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Рой пчел напал на людей в департаменте Канталь в центральной Франции, 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию, сообщил телеканал BFMTV.
"Двадцать четыре человека пострадали в Орийаке (департамент Канталь) в результате нападения пчел, трое из них находятся в критическом состоянии. По неизвестной причине сотни пчел атаковали прохожих в течение нескольких минут", - сообщило СМИ.
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У одной из жертв констатировали остановку сердца, но ее смогли реанимировать. Отмечается, что ульи были расположены на террасе отеля на центральной улице. После инцидента мэр города указал на возможность запрета ульев в центре города.
Как заявили СМИ пчеловоды, такая ситуация бывает крайне редко. Одной из вероятных причин они называют изменение поведения пчел из-за развития породы. Темная пчела скрещивалась с другими импортированными пчелами для улучшения урожайности пасек, что со временем могло привести к "дефектам поведения, включая агрессию", объясняет СМИ. Другим объяснением может быть присутствие азиатских шершней, обнаруженных на территории пчеловодом, из-за чего пчелы были раздражены.
Пчеловоды советуют не паниковать при нападении пчел, но как можно быстрее найти укрытие: можно спрятаться в кустах или нырнуть в водоем.
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