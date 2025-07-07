https://ria.ru/20250707/frantsija-2027647977.html

Во Франции рой пчел напал на людей

Во Франции рой пчел напал на людей - РИА Новости, 07.07.2025

Во Франции рой пчел напал на людей

Рой пчел напал на людей в департаменте Канталь в центральной Франции, 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:08:00+03:00

2025-07-07T13:08:00+03:00

2025-07-07T13:08:00+03:00

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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Рой пчел напал на людей в департаменте Канталь в центральной Франции, 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию, сообщил телеканал BFMTV. "Двадцать четыре человека пострадали в Орийаке (департамент Канталь) в результате нападения пчел, трое из них находятся в критическом состоянии. По неизвестной причине сотни пчел атаковали прохожих в течение нескольких минут", - сообщило СМИ. У одной из жертв констатировали остановку сердца, но ее смогли реанимировать. Отмечается, что ульи были расположены на террасе отеля на центральной улице. После инцидента мэр города указал на возможность запрета ульев в центре города. Как заявили СМИ пчеловоды, такая ситуация бывает крайне редко. Одной из вероятных причин они называют изменение поведения пчел из-за развития породы. Темная пчела скрещивалась с другими импортированными пчелами для улучшения урожайности пасек, что со временем могло привести к "дефектам поведения, включая агрессию", объясняет СМИ. Другим объяснением может быть присутствие азиатских шершней, обнаруженных на территории пчеловодом, из-за чего пчелы были раздражены. Пчеловоды советуют не паниковать при нападении пчел, но как можно быстрее найти укрытие: можно спрятаться в кустах или нырнуть в водоем.

https://ria.ru/20250617/pchely-2023342072.html

https://ria.ru/20250531/ssha-2020090481.html

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