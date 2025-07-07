ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ
Axios: ФБР и Минюст США считают, что у Эпстина не было списка клиентов
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США полагают, что американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой, сообщает портал Axios со ссылкой на документ.
"Министерство юстиции и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что обвиненный в сексуальном насилии и дискредитированный финансист Джеффри Эпстин шантажировал влиятельных лиц, держал "список клиентов" или был убит", - говорится в публикации портала со ссылкой на внутреннюю записку.
В документе утверждается, что дальнейшее раскрытие информации по делу Эпстина было бы нецелесообразным, поскольку это может подвергнуть невиновных людей "обвинениям в правонарушениях". Как отмечает Axios, администрация президента США Дональда Трампа впервые выступила с официальным опровержением теорий заговора вокруг дела Эпстина и его смерти.
Американский предприниматель Илон Маск в начале июня на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Однако позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска.
В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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