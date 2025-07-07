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ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
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04:44 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США полагают, что американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:44:00+03:00
2025-07-07T04:44:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США полагают, что американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой, сообщает портал Axios со ссылкой на документ. "Министерство юстиции и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что обвиненный в сексуальном насилии и дискредитированный финансист Джеффри Эпстин шантажировал влиятельных лиц, держал "список клиентов" или был убит", - говорится в публикации портала со ссылкой на внутреннюю записку. В документе утверждается, что дальнейшее раскрытие информации по делу Эпстина было бы нецелесообразным, поскольку это может подвергнуть невиновных людей "обвинениям в правонарушениях". Как отмечает Axios, администрация президента США Дональда Трампа впервые выступила с официальным опровержением теорий заговора вокруг дела Эпстина и его смерти. Американский предприниматель Илон Маск в начале июня на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Однако позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021337362.html
https://ria.ru/20250228/minjust-2002087860.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, илон маск, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ

Axios: ФБР и Минюст США считают, что у Эпстина не было списка клиентов

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США полагают, что американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой, сообщает портал Axios со ссылкой на документ.
"Министерство юстиции и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что обвиненный в сексуальном насилии и дискредитированный финансист Джеффри Эпстин шантажировал влиятельных лиц, держал "список клиентов" или был убит", - говорится в публикации портала со ссылкой на внутреннюю записку.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп и Эпстин были лучшими друзьями, заявил американский журналист
6 июня, 15:02
В документе утверждается, что дальнейшее раскрытие информации по делу Эпстина было бы нецелесообразным, поскольку это может подвергнуть невиновных людей "обвинениям в правонарушениях". Как отмечает Axios, администрация президента США Дональда Трампа впервые выступила с официальным опровержением теорий заговора вокруг дела Эпстина и его смерти.
Американский предприниматель Илон Маск в начале июня на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Однако позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска.
В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Минюст США частично рассекретил документы по делу Эпстина
28 февраля, 03:23
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампИлон МаскФБР
 
 
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