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Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.07.2025
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11:14 07.07.2025 (обновлено: 11:16 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ekzamen-2027617628.html
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.07.2025
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов
Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.07.2025
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общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме", - сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов

Кравцов: основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме", - сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
Сотрудники ГИБДД Геленджика отвезли школьников на ЕГЭ на патрульной машине - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине
4 июля, 17:00
 
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