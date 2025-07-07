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Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов

Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.07.2025

Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов

Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:14:00+03:00

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общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме", - сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

https://ria.ru/20250704/ege-2027238470.html

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование