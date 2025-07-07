https://ria.ru/20250707/ekzamen-2027617628.html
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.07.2025
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов
Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:14:00+03:00
2025-07-07T11:14:00+03:00
2025-07-07T11:16:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме", - сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
https://ria.ru/20250704/ege-2027238470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40b36fac3b1460f969e8e2beadc217be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов
Кравцов: основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне