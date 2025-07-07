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Ефимов: в бывшей промзоне "Соколиная Гора" построят жилой квартал - РИА Новости, 07.07.2025
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11:12 07.07.2025 (обновлено: 11:53 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/efimov-2027276620.html
Ефимов: в бывшей промзоне "Соколиная Гора" построят жилой квартал
Ефимов: в бывшей промзоне "Соколиная Гора" построят жилой квартал - РИА Новости, 07.07.2025
Ефимов: в бывшей промзоне "Соколиная Гора" построят жилой квартал
На востоке Москвы в рамках редевелопмента части бывшей промзоны "Соколиная Гора" построят жилой квартал по программе реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:12:00+03:00
2025-07-07T11:53:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в рамках редевелопмента части бывшей промзоны "Соколиная Гора" построят жилой квартал по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что редевелопмент затронет участок площадью 24 гектара вблизи шоссе Энтузиастов. Оператор проекта – Московский фонд реновации жилой застройки."В течение восьми лет с начала реализации проекта здесь возведут современный жилой квартал для реализации программы реновации. На сегодня утвержден проект планировки территории и определен подрядчик на проектирование и строительство. Начало строительных работ запланировано на конец 2026 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что проект обеспечит создание более 3 тысяч рабочих мест.В сообщении указывается, что всего на участке возведут 412 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 250 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. Инфраструктура проекта будет представлена в том числе торговым и культурно-досуговым центрами.В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых реорганизуют 4,2 тысячи гектаров земли.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в бывшей промзоне "Соколиная Гора" построят жилой квартал

Ефимов: в бывшей промзоне "Соколиная Гора" построят жилой квартал по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в рамках редевелопмента части бывшей промзоны "Соколиная Гора" построят жилой квартал по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что редевелопмент затронет участок площадью 24 гектара вблизи шоссе Энтузиастов. Оператор проекта – Московский фонд реновации жилой застройки.
"В течение восьми лет с начала реализации проекта здесь возведут современный жилой квартал для реализации программы реновации. На сегодня утвержден проект планировки территории и определен подрядчик на проектирование и строительство. Начало строительных работ запланировано на конец 2026 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что проект обеспечит создание более 3 тысяч рабочих мест.
В сообщении указывается, что всего на участке возведут 412 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 250 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. Инфраструктура проекта будет представлена в том числе торговым и культурно-досуговым центрами.
В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых реорганизуют 4,2 тысячи гектаров земли.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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