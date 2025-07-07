https://ria.ru/20250707/dubinskiy-2027594588.html

В Киеве рассказали, что ждет Украину после обещания Германии

В Киеве рассказали, что ждет Украину после обещания Германии - РИА Новости, 07.07.2025

В Киеве рассказали, что ждет Украину после обещания Германии

Германия не сможет быстро купить для Киева системы ПВО Patriot у США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "История о закупке... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:46:00+03:00

2025-07-07T09:46:00+03:00

2025-07-07T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Германия не сможет быстро купить для Киева системы ПВО Patriot у США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "История о закупке Германией 2-х систем Patriot для Украины - из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил, и бери, сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot 5 или даже 7 лет - такова очередь на эти системы на рынке", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что рассматривает обещания что-то купить и передать, как историю про “миротворцев”, которых "вводили-вводили, да так и не ввели". На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.Газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027584301.html

https://ria.ru/20250707/tramp-2027585966.html

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в мире, украина, германия, киев, верховная рада украины