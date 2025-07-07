В Киеве рассказали, что ждет Украину после обещания Германии
Дубинский: Германия не сможет быстро купить для Киева системы Patriot у США
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Германия не сможет быстро купить для Киева системы ПВО Patriot у США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"История о закупке Германией 2-х систем Patriot для Украины - из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил, и бери, сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot 5 или даже 7 лет - такова очередь на эти системы на рынке", — говорится в публикации.
"История о закупке Германией 2-х систем Patriot для Украины - из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил, и бери, сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot 5 или даже 7 лет - такова очередь на эти системы на рынке", — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что рассматривает обещания что-то купить и передать, как историю про “миротворцев”, которых "вводили-вводили, да так и не ввели".
На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.
На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.
Газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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