https://ria.ru/20250707/dtp--2027592802.html
Появились подробности после ДТП с пьяным водителем под Саратовом
Появились подробности после ДТП с пьяным водителем под Саратовом - РИА Новости, 07.07.2025
Появились подробности после ДТП с пьяным водителем под Саратовом
Состояние подростка, пострадавшего в ДТП в Энгельсе в Саратовской области, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается как средней РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:30:00+03:00
2025-07-07T09:30:00+03:00
2025-07-07T09:30:00+03:00
саратовская область
энгельс
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Состояние подростка, пострадавшего в ДТП в Энгельсе в Саратовской области, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в областном минздраве. Ранее следствие сообщило, что вечером в воскресенье на пересечении улиц Краснознаменная и Мира в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело. По информации СК, водитель пытался скрыться, но был задержан. По данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. По данным Госавтоинспекции, погибшей девочке было 15 лет. "Женщина после осмотра в приемном отделении и полученных рекомендаций была отпущена домой на амбулаторное лечение, подросток в состоянии средней степени тяжести находится в условиях стационара, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе минздрава. На видео, опубликованном следственным управлением СК, запечатлено, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит, и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.
https://ria.ru/20250707/dtp-2027582539.html
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саратовская область, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Саратовская область, Энгельс, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились подробности после ДТП с пьяным водителем под Саратовом
Подросток после ДТП в Энгельсе под Саратовом находится в среднетяжелом состоянии
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Состояние подростка, пострадавшего в ДТП в Энгельсе в Саратовской области, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Ранее следствие сообщило, что вечером в воскресенье на пересечении улиц Краснознаменная и Мира
в Энгельсе
пьяный водитель сбил трех пешеходов, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело. По информации СК
, водитель пытался скрыться, но был задержан. По данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. По данным Госавтоинспекции, погибшей девочке было 15 лет.
"Женщина после осмотра в приемном отделении и полученных рекомендаций была отпущена домой на амбулаторное лечение, подросток в состоянии средней степени тяжести находится в условиях стационара, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе минздрава.
На видео, опубликованном следственным управлением СК, запечатлено, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит, и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.