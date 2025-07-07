https://ria.ru/20250707/dokumenty-2027612938.html

Признание зарубежных дипломов станет доступно через Госуслуги

Признание зарубежных дипломов станет доступно через Госуслуги - РИА Новости, 07.07.2025

Признание зарубежных дипломов станет доступно через Госуслуги

Электронные документы о признании ученой степени или звания, которое присвоено в другом государстве, можно будет получить через портал госуслуг, сообщил глава... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:55:00+03:00

2025-07-07T10:55:00+03:00

2025-07-07T13:22:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Электронные документы о признании ученой степени или звания, которое присвоено в другом государстве, можно будет получить через портал госуслуг, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин обновил дорожную карту Стратегического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования на ближайшие 6 лет."Изменения эти затронут и федеральную информационную систему государственной научной аттестации, сервисы которой планируется перевести на реестровую модель, что позволит получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через портал госуслуг. Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращений ученых за получением жилищных сертификатов", - сказал Мишустин.Он отметил, что также через портал госуслуг организации смогут подать заявление о предоставлении налоговых льгот при выполнении научно-исследовательских работ."Важно упростить людям и бизнесу доступ к государственным услугам, чтобы эти процедуры были необременительными и удобными. Дальше будем делать также все необходимое для реализации технологических проектов по приоритетным для страны отраслям, чтобы достигать национальных целей развития", - добавил премьер.Кроме того, в рамках обновленной дорожной карты доработают государственную информационную систему, в которой собраны результаты всех отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Доступ к ним открыт для компаний и предприятий, чтобы они могли выбирать лучшие решения для практического применения и исключить дублирование затрат на аналогичные разработки, пояснил Мишустин.

https://ria.ru/20250701/servis-2026601600.html

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общество, россия, михаил мишустин