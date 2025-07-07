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Доходы бюджета Кубани с начала года составили 270 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.07.2025
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Краснодарский край
 
18:27 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/dohody-2027747991.html
Доходы бюджета Кубани с начала года составили 270 миллиардов рублей
Доходы бюджета Кубани с начала года составили 270 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.07.2025
Доходы бюджета Кубани с начала года составили 270 миллиардов рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что собственные доходы консолидированного бюджета региона составили 270 миллиардов... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:27:00+03:00
2025-07-07T18:27:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что собственные доходы консолидированного бюджета региона составили 270 миллиардов рублей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона. "С начала 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета составили 270 миллиардов рублей. Это на 19 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такого результата позволяет добиться слаженная работа всех блоков региона и команд муниципалитетов, а также тесное взаимодействие с предпринимательским сообществом. Вместе мы оперативно реагируем на изменения и адаптируем нашу экономику под современные условия. Наполняемость бюджета позволяет продолжить развитие региона, делать жизнь на Кубани еще более комфортной", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет края, по информации пресс-службы администрации региона, выросли в первом полугодии 2025 года на 7,6%. Глава региона также добавил, что за первое полугодие 35 из 44 муниципалитетов Кубани обеспечили динамику поступления собственных доходов выше уровня соответствующего периода 2024 года. Наибольший прирост в более чем 30% сложился в Тбилисском, Белоглинском, Северском, Каневском, Апшеронском, Тихорецком и Брюховецком районах, а также в Геленджике. При этом, по данным пресс-службы администрации региона, динамика поступления еще в 18 муниципалитетах обеспечена на уровне от 110% до 130%. В целом по Краснодарскому краю положительные темпы роста замечены по налогу на доходы физических лиц – 115,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, акцизам – 115% и упрощенной системе налогообложения – 105,9%.
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Доходы бюджета Кубани с начала года составили 270 миллиардов рублей

Кондратьев: доходы консолидированного бюджета Кубани составили 270 млрд рублей

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что собственные доходы консолидированного бюджета региона составили 270 миллиардов рублей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
"С начала 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета составили 270 миллиардов рублей. Это на 19 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такого результата позволяет добиться слаженная работа всех блоков региона и команд муниципалитетов, а также тесное взаимодействие с предпринимательским сообществом. Вместе мы оперативно реагируем на изменения и адаптируем нашу экономику под современные условия. Наполняемость бюджета позволяет продолжить развитие региона, делать жизнь на Кубани еще более комфортной", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Налоговые и неналоговые поступления в бюджет края, по информации пресс-службы администрации региона, выросли в первом полугодии 2025 года на 7,6%.
Глава региона также добавил, что за первое полугодие 35 из 44 муниципалитетов Кубани обеспечили динамику поступления собственных доходов выше уровня соответствующего периода 2024 года. Наибольший прирост в более чем 30% сложился в Тбилисском, Белоглинском, Северском, Каневском, Апшеронском, Тихорецком и Брюховецком районах, а также в Геленджике.
При этом, по данным пресс-службы администрации региона, динамика поступления еще в 18 муниципалитетах обеспечена на уровне от 110% до 130%. В целом по Краснодарскому краю положительные темпы роста замечены по налогу на доходы физических лиц – 115,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, акцизам – 115% и упрощенной системе налогообложения – 105,9%.
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